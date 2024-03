Mercato Napoli, colpo dal Bologna: stabilite le cifre, contratto da top

Il Napoli ha iniziato a programmare il mercato estivo, con il colpo dal Bologna già pronto. Stabilite le cifre d’acquisto ed il contratto del giocatore.

A Castel Volturno prosegue il lavoro in vista della gara di Serie A contro l’Atalanta che potrebbe dare una svolta alla stagione del Napoli. Gli azzurri si apprestano a disputare un finale di stagione intenso, con la caccia ad un posto nell’Europa che conta per la prossima stagione.

Intanto si pianificano i primi colpi di mercato per l’estate, dove ci si aspetta un ridimensionamento dell’organico del Napoli. Programmato il primo colpo dal Bologna, con cifre e dettagli del contratto già stipulate.

Il Napoli prepara il colpo dal Bologna: cifre d’acquisto e contratto

Dal finale di stagione del Napoli e dal piazzamento in campionato passerà sicuramente il mercato estivo del club di De Laurentiis. Senza ombra di dubbi si dovrà agire chirurgicamente sulla rosa, che sarà quasi completamente ridimensionata stando a quanto circolato nel corso di questi mesi. La dirigenza azzurra dovrà effettuare dei colpi oculati e adatti per il probabile nuovo allenatore che approderà sulla panchina del Napoli. Sul taccuino di Meluso ci sono già vari nomi intriganti, tra cui alcuni che militano nel Bologna. Tra questi c’è Lewis Ferguson, su cui il Napoli è pronto a far all-in in estate. La valutazione del centrocampista scozzese è di circa 20 milioni, che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di una contropartita tecnica in direzione Bologna. Attualmente Ferguson guadagna circa 700 mila euro al Bologna, ma il Napoli è pronto ad ampliare l’attuale stipendio del centrocampista rossoblu.

I dirigenti azzurri si sono iniziati già a muovere con gli agenti di Ferguson per capire i margini dell’operazione in vista dell’estate. Con l’addio di Zielinski ed un centrocampo da puntellare, Ferguson è ciò di cui avrebbe bisogno il club di De Laurentiis per dare nuova linfa alla squadra in mezzo al campo. Inoltre lo scozzese è perfetto nel legare il gioco tra centrocampo e attacco, come dimostrato anche dal suo apporto in fase offensiva in queste due stagioni al Bologna. L’operazione non è semplice vista la concorrenza di vari top club italiani ed esteri, che sono pronti a scatenare un’asta per il centrocampista del Bologna. Il Napoli ha già iniziato i primi movimenti per provare ad anticipare la concorrenza, e assicurarsi uno dei migliori centrocampisti della Serie A. La palla poi passerà al Bologna ed al giocatore, che dovranno valutare qual’è la soluzione migliore per il futuro dello scozzese, ma anche per le casse del club.