Lobotka-Barcellona, il centrocampista del Napoli non si nasconde: “È un piacere” (VIDEO)

Stanislav Lobotka è un obiettivo esplicito del Barcellona, il regista, si è espresso in merito a tale notizia dal ritiro della Slovacchia.

Nonostante la stagione al di sotto delle aspettative da parte del Napoli, Stanislav Lobotka è riuscito a mantenere alto il proprio rendimento. L’ex Celta Vigo, tra i protagonisti indiscussi dello scudetto, ha portato avanti la baracca, emergendo dal contesto negativo che aveva risucchiato i suoi compagni di squadra.

Una conferma nella conferma per un calciatore che dal 2021, anno dell’avvento di Luciano Spalletti al Napoli, aveva preso in mano le chiavi del centrocampo partenopeo, passando da oggetto misterioso della gestione Gattuso, ad elemento imprescindibile del team.

Lobotka, le parole del centrocampista sull’interesse del Barça sono significative

Insomma, sono ormai tre anni che Lobotka è tra i primi registi d’Europa e nel mondo. Un calciatore che non a caso ha ricevuto molte lodi e corteggiamenti, anche oltre il vecchio continente, con la Saudi League che ha esplicitamente dichiarato di aver individuato lo slovacco come prossimo obiettivo.

Nelle scorse settimane, però, un altro club e nello specifico un altro uomo, hanno tessuto lodi esplicite per il giocatore. Si tratta di Xavi Hernandez e del suo Barcellona, che nel doppio confronto in Champions League contro il Napoli sono usciti vincitori. La leggenda del club, nel corso della conferenza stampa pre – gara di ritorno, si espresse così in merito al giocatore che apprezzava di più tra le fila del Napoli:

“Giocatore che apprezzo di più nel Napoli? Beh, è difficile scegliere, ma personalmente dico Lobotka. Mi piace il modo in cui costruisce il gioco, non perde mai la palla, e mi piacerebbe vederlo qui al Barcellona, è un giocatore che fa la differenza in campo”.

Parole chiare, esplicite, che non lascerebbero indifferente nessuno. Il Barcellona è e resta un punto d’arrivo per chiunque, se poi di mestiere fai il centrocampista e queste parole provengono da uno dei più forti calciatori della storia in zona mediana, difficile che la testa non inizi a girare. A quanto pare, ciò vale anche per lo stesso Lobotka, che dal ritiro della Slovacchia, ai microfoni di RTVS, si è così espresso in merito:

“Barcellona? Io sono un giocatore del Napoli e ora penso solo a questo. Certo, quando un tuo idolo d’infanzia come Xavi ti loda per come giochi ovviamente non può che far piacere, mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Futuro? Vediamo cosa succederà in estate”.

Di seguito, il video dell’intervista:

#Lobotka a RTVS: “Barcellona? Sono un giocatore del Napoli. Certo, è un piacere quando il tuo idolo d’infanzia (Xavi) ti loda per come giochi, mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”. pic.twitter.com/HQ2PxwTMom — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) March 27, 2024

Parole che fanno tremare i tifosi partenopei, già consci della cessione designata di Victor Osimhen e che potrebbero ritrovarsi a perdere un altro pezzo da 90.