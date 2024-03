Kvaratskhelia, le ultime sull’infortunio: rivelazione dopo la partita

Rivelazione di Kvaratskhelia nel post partita contro la Grecia: le ultime sull’entità dell’infortunio accusato.

Una notte indimenticabile per Kvaratskhelia e compagni: la Georgia, per la prima volta nella sua storia, si è qualificata alla fase finale di un campionato europeo di calcio. I biancorossi saranno impegnati nel girone F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca: non un gruppo semplice ma affascinante quanto la competizione che affronteranno.

La squadra allenata dal francese Sagnol ha battuto ai calci di rigore la Grecia, 4-2 il risultato finale, dopo esser rimasti in 10 dalla fine del primo tempo e dopo aver perso Kvara per infortunio. L’attaccante del Napoli, infatti, nonostante una serata incredibile in cui ha annunciato che diventerà papà, ha dato forfait al minuto 108 del secondo tempo supplementare: la tanta fatica e voglia di accendere il match lo ha condotto ad uno sforzo maggiore e si è dovuto arrendere ad un problema all’inguine che non gli ha permesso di continuare lo spareggio.

Alla fine dei tiri dal dischetto ha dato sfogo alla sua gioia con balli e canti quasi dimenticandosi del problema fisico subìto e liberandosi dalla tensione che aveva coinvolto un intero popolo. Le sue dichiarazioni nel post partita hanno delineato la sua condizione fisica e stato d’animo, seppur in maniera parziale.

Condizioni Kvara, le dichiarazioni del 77

L’ala sinistra partenopea ha rilasciato alcune dichiarazioni che, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, hanno definito le condizioni fisiche del georgiano in maniera abbastanza chiara. In vista del match contro l’Atalanta, mister Calzona si augura che il suo 77 possa essere pronto a scendere in campo dal primo minuto, nonostante l’enorme sforzo fisico con la Georgia.

Kvara nel post partita contro la Grecia ha dichiarato: “È solo uno stiramento”. Un’affermazione che certifica l’entità lieve dell’infortunio accusato e che di conseguenza non sembrerebbe preoccupare troppo le sue condizioni fisiche. Una buona notizia per il Napoli che sabato alle 12:30 contro la Dea avrà tanto da giocarsi. La squadra di Gasperini, molto probabilmente, sarà orfana di Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere, usciti malconci dagli impegni con le rispettive nazionali.

L’obiettivo Champions League è diventato un imperativo con la possibilità di accesso anche tramite il quinto posto: De Laurentiis spera nel migliore rush finale possibile dopo una stagione completamente da cestinare. Calzona, forte del rientro di Osimhen, spera nel recupero di Kvara che sarà sottoposto ad esami più approfonditi nel corso delle prossime ore.