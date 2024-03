Ismajli-Napoli, “era tutto falso”: clamorosa rivelazione sull’affare

Negli ultimi giorni, Ardian Ismajli è stato accostato al Napoli. Arriva la clamorosa rivelazione sulla trattativa che sorprende tutti.

Con l’avvicinamento al termine della stagione, si intensificano le voci riguardo a possibili colpi di mercato. Sono già diversi i nomi accostati al Napoli nel corso di questi mesi, tra cui alcuni sono obiettivi reali mentre altri probabilmente non sono neanche nei pensieri della dirigenza azzurra.

In questi giorni, si è parlato molto di un possibile approdo in azzurro del terzino dell’Empoli ,Ardian Ismajli. Nelle ultime ore è spuntata la rivelazione clamorosa sull’affare che ha spiazzato tutti gli interessati.

Clamorosa rivelazione sull’affare Ismajli-Napoli: “Era tutto falso”

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, e già si inizia a parlare di possibili affari in dirittura d’arrivo. Nella giornata di ieri, era arrivato l’annuncio dell’intermediario Serxhio Mezi sul prossimo trasferimenti di Ardian Ismajli al Napoli nella prossima stagione. Le dichiarazioni di Mezi hanno lasciato di stucco tutti gli addetti ai lavori e non solo. Difatti da queste dichiarazioni è rimasto spiazzato anche lo stesso Ismajli, come riporta TuttoMercatoWeb. Il terzino dell’Empoli avrebbe confidato agli amici che non ci sarebbe nulla di vero, anche perché il suo agente è il conosciuto Pini Zahavi. Dunque le dichiarazioni di Mezi su un possibile trasferimento di Ismajli al Napoli sono state rigettate dallo stesso giocatore, che ha fatto sapere di non saper nulla di questo affare. Ovviamente la reazione stupita del giocatore dell’Empoli getta delle ombre sull’operato di Mezi, che si è definito intermediario dell’operazione tra il club toscano ed il Napoli.

L’esposizione netta sull’affare da parte dell’intermediario parrebbe dunque falsa stando a quanto trapela dal lato del giocatore. Ismajli ha fatto capire che dei suoi interessi se ne occupa solamente il suo agente Zahavi, e che Mezi non si sarebbe mai occupato di questo tipo di questioni. Sicuramente lo stesso Mezi sarà rimasto spiazzato dalla posizione del giocatore dell’Empoli, anche perché l’esposizione dell’intermediario è stata netta e decisa. Una vicenda piuttosto grottesca e su cui andranno chiariti diversi aspetti tra le parti interessate. In tutto ciò, non sarebbe concluso dunque l’accordo per il passaggio al Napoli di Ismajli in estate. Resta da capire anche se il club campano è realmente interessato al terzino dell’Empoli, o se dietro questa vicenda c’è solamente una grande fake news. Sicuramente ci saranno altri aggiornamenti nei prossimi giorni, dove sarà chiarita meglio la situazione su questo ipotetico affare.