Infortunio Kvaratskhelia, recupera per l’Atalanta? Spuntano nuove immagini – VIDEO

In casa Napoli c’è preoccupazione per le condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia, uscito per un problema durante Georgia-Grecia. Il recupero per l’Atalanta sembra però fattibile, viste alcune foto circolate.

La sosta delle Nazionali si è conclusa, ed i vari azzurri sono in rientro a Napoli. Il club campano ha visto purtroppo Kvaratskhelia chiedere il cambio obbligato durante Georgia-Grecia, creando diversa preoccupazione.

A pochi giorni dalla super sfida contro l’Atalanta, il Napoli dovrà valutare quindi attentamente le condizioni del fuoriclasse georgiano. Per l’esterno azzurro, il recupero per sabato è da decifrare al momento del rientro a Napoli. Da alcune immagini circolate, non dovrebbero però esserci problemi.

Kvaratskhelia dovrebbe recuperare per l’Atalanta: i video che testimoniano le sue condizioni

Ieri sera a Napoli è scattato l’allarme circa le condizioni dell’esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Durante la gara dei playoff tra la sua Georgia e la Grecia, l’esterno del Napoli è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema fisico. La sua Nazionale anche senza di lui è riuscita a raggiungere la storica qualificazione agli Europei, facendo scattare la festa negli spogliatoi ed in Georgia. Intanto a Napoli si cercava di captare qualche informazione circa le condizioni di Kvaratskhelia, soprattutto a pochi giorni dalla gara contro l’Atalanta.

Da varie immagini circolate in rete in queste ore, si vede un Kvaratskhelia in buone condizioni. L’esterno del Napoli ha condotto la festa per la qualificazione della sua Georgia agli Europei. A quanto pare, le condizioni dell’esterno non dovrebbero essere quindi critiche, con Kvaratskhelia che dovrebbe essere abile e arruolabile per la sfida di sabato contro i bergamaschi.

Allarme dunque rientrato momentaneamente in casa Napoli, in attesa ovviamente di maggiori accertamenti che saranno effettuati al momento del rientro a Castel Volturno dell’azzurro. Per quanto circolato sui vari social dalla festa della Georgia, non dovrebbero esserci però particolari problemi per le condizioni dell’azzurro, che si è scatenato insieme ai compagni di Nazionale. Intanto lo staff medico del Napoli si prepara ad accogliere tutti i vari Nazionali, che sono attesi nel pomeriggio o in serata. Ognuno di loro sarà poi valutato attentamente dallo staff di Francesco Calzona, per capire le energie residue dopo gli ultimi impegni con le Nazionali.

Tutta l’attesa è ovviamente per Khvicha Kvaratskhelia, su cui Calzona si affiderà nel big match contro l’Atalanta, in attesa di novità circa le condizioni di Osimhen. Dunque dovrebbe essere pienamente rientrato l’allarme in casa Napoli circa le condizioni di Kvaratskhelia – che a meno di clamorosi colpi di scena o novità dagli accertamenti medici – dovrebbe disputare la gara contro l’Atalanta di sabato.