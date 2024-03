Infortunio Kvaratskhelia, importanti aggiornamenti sulle sue condizioni: cosa filtra in vista di Napoli-Atalanta

Kvaratskhelia si è qualificato con la Georgia per l’Europeo estivo, una serata in cui la stella napoletana ha però accusato un infortunio.

Una serata storica quella vissuta da Khvicha Kvaratskhelia e la sua Georgia nella serata di ieri. La nazionale biancorossa, nel corso dello spareggio contro la Grecia, ha infatti conquistato l’accesso ad Euro 2024, un obiettivo mai raggiunto nel corso della storia calcistica della suddetta selezione.

Una gara lunga e tosta quella contro i greci, terminata solamente a seguito dei calci di rigore, con il risultato finale di quattro a due, con gli errori decisivi di Bakasetas e Giakoumakis, rispettivamente primo ed ultimo rigorista degli ellenici.

Infortunio Kvaratskhelia, le ultime sulle condizioni dell’ala georgiana

Una gara senza particolari spunti per “Kvaradona” che solamente al novantesimo minuto inoltrato, con uno dei suoi slalom, ha rischiato di entrare prepotentemente nella storia di questa qualificazione come protagonista assoluto. Nel corso del primo tempo supplementare, per la precisione al centonovesimo minuto, però, è arrivato l’intoppo: l’ala del Napoli si è infatti accasciato a terra a causa di un problema inguinale, un dolore che ha obbligato lo staff della Georgia a richiedere immediatamente il cambio.

Nel corso delle ore immediatamente successive all’accaduto, in molti a Napoli hanno esternato le proprie preoccupazioni, immaginando di dover fare a meno della loro punta di diamante nel corso di questo rush finale. A quanto pare, però, potrebbe non andare così, lo stesso calciatore infatti nel post gara ha tranquillizzato i propri sostenitori dichiarando:

“Quando giochi tanto può capitare di stirarsi un muscolo, succede, ma non è nulla di serio, potete stare tranquilli”.



Dichiarazioni che sarebbero potute essere unicamente di rito, non secondo quanto riportato però dall’autorevole fonte di SKY Sport. Secondo l’emittente, infatti, Kvaratskhelia dovrebbe rientrare domani in Italia per sottoporsi agli accertamenti dello staff medico del Napoli. Ad oggi, seppur senza sbilanciarsi, filtrerebbe dalla società partenopea cauto ottimismo per avere a disposizione “Kvara” nei prossimi match.

Insomma, qualunque decisione sarebbe ad oggi rimandata in attesa di notizie e risposte certe sul piano fisico. L’Atalanta resta però all’orizzonte, un big match decisivo, vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League, ultimo obiettivo rimasto per un Napoli ampiamente al di sotto delle aspettative nell’arco dell’annata che l’ha visto dopo trentatrè anni presentarsi ai nastri di partenza con il tricolore cucito sul petto.