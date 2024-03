Infortunio Koopmeiners e De Ketelaere: novità verso il Napoli, le condizioni

Sabato andrà in scena Napoli-Atalanta al Maradona. Le condizioni di Koopmeiners e De Ketelaere sono state valutate dai medici. Ecco cosa filtra verso il Napoli.

La Serie A si appresta a ripartire dopo la pausa per le Nazionali. Il programma della 30ª giornata sarà aperto dalla super sfida tra Napoli ed Atalanta, in programma sabato alle 12:30 al Diego Armando Maradona.

Le due squadre dovranno valutare le condizioni di vari Nazionali rientrati acciaccati. C’è particolare apprensione in casa Atalanta circa le condizioni di Koopmeiners e De Ketelaere, che si sono infortunati in Nazionale. Arrivano novità sulle condizioni dei due perni dell’organico di Gasperini verso la gara contro il Napoli.

Il punto sulle condizioni di Koopmeiners e De Ketelaere verso il Napoli

Dopo la sosta delle Nazionali, il campionato si prepara a ripartire per il rush finale. Mancano nove giornate al termine della Serie A, dove ci apprestiamo a conoscere chi parteciperà alle varie competizioni europee nella prossima stagione. Sabato alle 12:30, Napoli ed Atalanta si sfideranno nella gara che potrebbe rilanciare gli azzurri nella corsa ad un posto in Champions League. Nell’avvicinamento al match saranno da valutare con scrupolo le condizioni di vari Nazionali rientrati acciaccati. In particolare c’è ansia in casa Atalanta circa le condizioni di Koopmeiners e De Ketelaere, su cui TuttoAtalanta ha fatto il punto. Per il centrocampista olandese sono escluse lesioni al polpaccio, che dovrebbe aver subito solamente una contrattura. Questa condizione fa tirare un sospiro di sollievo ai bergamaschi, visto che Koopmeiners dovrebbe esserci nella sfida contro gli azzurri. Diverso il discorso per Charles De Ketelaere, che ha rimediato un problema all’adduttore che ad oggi lo spinge verso il forfait, ma si farà di tutto per portarlo quantomeno in panchina.

Dunque croce e delizia al momento per l’Atalanta. Mister Gasperini dovrebbe recuperare Koopmeiners, mentre De Ketelaere probabilmente resterà a Bergamo per riprendersi al meglio. La sosta delle Nazionali dunque ha creato dei problemi alla Dea in vista della sfida contro il Napoli. I bergamaschi si presenteranno al Maradona con un Koopmeiners non al 100% e senza la sorpresa stagionale De Ketelaere. Ovviamente il Napoli deve guardare al proprio orticello, visto che Kvaratskhelia è tornato con qualche acciacco ed Osimhen è ancora alle prese con l’infortunio che lo tormenta da varie settimane. Ovviamente gli azzurri saranno valutati attentamente dallo staff medico, ma l’auspicio è di avere a disposizione per sabato le due punte di diamante. Sorriso a metà invece per Gasperini, che arriverà alla sfida col Napoli con gli effettivi non al meglio della forma per questo big match.