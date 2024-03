Caso Juan Jesus-Acerbi, possibile nuova svolta: la mossa sarebbe clamorosa

Le polemiche non accennano a placarsi sul caso Juan Jesus-Acerbi: possibili nuovi e clamorosi sviluppi in arrivo.

La sentenza sul caso che ha coinvolto i difensori di Napoli ed Inter, nello specifico Juan Jesus e Francesco Acerbi, è stata emanata ed ha dato ragione all’ex centrale della Lazio. La decisione non è stata in nessun modo digerita dalla Società Sportiva Calcio Napoli che, dopo aver ribadito più volte di essere rimasta basita per la decisione del Giudice Sportivo, ha affermato che non prenderà più parte ad iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni.

Diverse le reazioni da una parte e dall’altra: alla luce di quanto accaduto il numero 5 degli azzurri ha cambiato la propria immagine di profilo su Instagram con la foto di un pugno chiuso per ribadire la lotta contro il razzismo, mentre lato Acerbi, la moglie si è scatenata inserendo sui social alcune foto e commenti in cui festeggiava l’esito della sentenza.

Nonostante anche il direttore di Sky Sport abbia ribadito più volte di dover fare chiarezza ed i dubbi attorno alla risoluzione del caso sono sempre più insistenti, Juan Jesus non potrà fare alcun ricorso poichè Acerbi è stato assolto per mancanza di prove concrete. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, però, l’ex Roma potrebbe agire lungo un’altra strada: ecco quale.

Juan Jesus non si arrende, spunta una nuova ipotesi

Con l’esito della sentenza Juan Jesus è passato dal ricoprire il ruolo dell’offeso a quello di offendente. Non avendo prove, infatti, il Procuratore Federale, dopo aver ascoltato i due protagonisti dell’atto, non ha potuto basarsi su nessun oggetto concreto ed ha deciso di assolvere Acerbi, incolpato di aver pronunciato delle parole a sfondo razzista.

L’ipotesi che sta prendendo sempre più quota potrebbe essere quella relativa ad un’eventuale denuncia penale da parte di Juan Jesus nei confronti di Francesco Acerbi: una possibilità su cui il giocatore starebbe riflettendo insieme al proprio agente Roberto Calenda ed il suo entourage.

Inoltre anche il presidente Gabriele Gravina potrebbe intervenire: non a caso il primo uomo della FIGC, secondo quanto si legge dall’articolo 102 del Codice di Giustizia Sportiva, potrebbe impugnare le decisioni adottate dal Giudice Sportivo qualora le ritenesse inadeguate o illegittime. Uno scenario che potrebbe ribaltare completamente la situazione e che potrebbe risultare essere un chiaro segnale della lotta di Gravina e federazione tutta contro il razzismo e qualsiasi altro tipo di discriminazione.