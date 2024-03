“Avrei allenato questo Napoli anche gratis”: la leggenda azzurra parla a cuore aperto

Il Napoli rappresenta ormai un punto d’arrivo in ambito calcistico, un concetto che vale per i calciatori ed allenatori.

Francesco Calzona con ogni probabilità non resterà al Napoli la prossima estate. Il commissario tecnico della Slovacchia proseguirà la sua avventura alla guida della suddetta nazionale, separandosi dal Napoli a cui si è offerto per permettere di chiudere al meglio questa complicata stagione.

Una stagione che ha visto De Laurentiis sostituire per ben 2 volte i propri allenatori: dapprima Rudi Garcia, esonerato a novembre, poi Mazzarri, la cui panchina è saltata a febbraio dopo 3 mesi complicati e altalenanti, in cui il toscano era riuscito a far peggio del predecessore francese.

“Sogno il Napoli”, le dichiarazioni del tecnico napoletano non lasciano spazio a dubbi

Prima dell’avvento di Calzona, però, sono stati accostati vari nomi al Napoli. Alcuni di questi, tra l’altro, già in orbita azzurra nel corso delle precedenti annate. Uno su tutti, risponde al nome di Fabio Cannavaro, ex baby prodigio del club.

L’ex tecnico del Benevento, si è più volte espresso in merito alla possibilità di allenare al Napoli, definendolo il “Sogno di una vita”. Questa sera, nel corso di LEGENDS – ci vediamo a Napoli, in onda su SportItalia, il capitano dei campioni del mondo 2006 è tornato sull’argomento, ribadendo tale pensiero:

“Napoli? L’avrei allenato anche gratis. Mancata chiamata da ADL? Non credo sia questione di esperienza l’assenza nel registro dei 50 nomi vagliati dal presidente per il dopo Rudi Garcia” – poi il passaggio sulle difficoltà incontrate dalla squadra in questa annata: “Il problema sono stati i cambi di guida tecnica: troppi cambi, troppi concetti da assimilare, logico che si vada in confusione”.

Infine, il passaggio sulla sua esperienza in Cina, per molti vero e proprio handicap di Cannavaro, ma che l’ex difensore centrale di Juventus e Real Madrid respinge fermamente:

“Non capirò mai perchè la mia esperienza in Cina non viene rispettata. Io sono un allenatore e voglio continuare ad esserlo, oggi, a due anni dal mio rientro in Italia continuo a studiare ed aggiornarmi, questo è il mio lavoro!”.

Insomma, Cannavaro è convinto dei propri mezzi e aspetta la chiamata giusta, nella speranza che possa provenire da casa. Ad oggi, però, questa ipotesi appare quantomeno complicata, con tanti, troppi nomi in vantaggio sullo stesso Cannavaro, almeno secondo le indiscrezioni di questi mesi. Staremo a vedere.