Raspadori-Inter, De Laurentiis non fa sconti: la cifra richiesta dal Napoli

Nuovi aggiornamenti sul caso Raspadori-Inter sono giunti all’ombra del Vesuvio. La situazione in casa Napoli e le cifre richieste da De Laurentiis.

Sin dagli albori della recente pausa Nazionali, nella quale siamo ancora nel pieno degli incontri, le news di calciomercato sono tornate a popolare le principali pagine dei quotidiani sportivi. In particolare, tante sono state quelle che hanno caratterizzato le ore in casa Napoli, divise fra cambio allenatore in estate e possibili nuovi innesti per la prossima stagione. Con il termine della sosta alle porte, e un intenso match contro l’Atalanta da preparare, le indiscrezioni hanno però pian piano cominciato a ritirarsi, sebbene nuovi aggiornamenti sul caso Raspadori-Inter siano arrivate quest’oggi. Fissato il prezzo del calciatore da De Laurentiis.

L’Inter vuole Raspadori, De Laurentiis spara alto

Assieme a tutto il Napoli, Giacomo Raspadori è reduce da una stagione alquanto sotto le aspettative, dopo l’annata Scudetto condita da pochi gol ma decisivi in campionato e da un considerevole numero di firme in Champions League. Le sole 5 reti stagionali segnate fin qui dall’ex Sassuolo non gli hanno però impedito di finire nel mirino dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, quasi certi di una permanenza di Simone Inzaghi e di riflesso del 3-5-2, avrebbero infatti individuato proprio nel numero ottantuno degli azzurri una possibile mezza-punta da affiancare ad attaccanti come Thuram o Taremi il prossimo anno.

L’odierna edizione del Corriere dello Sport ci narra quindi di pressione Inter sul calciatore, rispedita però abilmente al mittente da De Laurentiis. Il patron del Napoli avrebbe infatti fissato il prezzo per Raspadori, pari a circa 40 milioni di euro. 10 milioni in più rispetto a quanto sborsato per riscattare il calciatore dal Sassuolo la scorsa estate, e che permetterebbe appunto ai partenopei di guadagnarne qualcosa sulla cessione. L’Inter non molla però l’osso, sebbene una richiesta così ampia abbia leggermente alleggerito il pressing di Marotta e Ausilio, cui attenzione è stata catturata anche da un obiettivo di mercato del Napoli.

Inter, oltre a Raspadori nel mirino c’è Gudmundsson

Con le sue 10 reti fin qui segnate in Serie A, Albert Gudmundsson si è impresso nell’attuale campionato come una delle principali sorprese stagionali, attirando le attenzioni di numerosi club. Fra questi, anche il Napoli, già sulle tracce del calciatore islandese la scorsa estate dopo le ottime fiammate in Serie B. Secondo il Corriere dello Sport però, sul classe ’97 sarebbe ad oggi forte la pressione della Juventus nonché quella dell’Inter. In particolare, i nerazzurri sono ora d’innanzi ad un bivio creato appunto da Raspadori e Gudmundsson, con le elevate cifre richieste da De Laurentiis per l’azzurro che potrebbero spingere Marotta a virare sul calciatore del Genoa.