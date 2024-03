Napoli-Atalanta, novità sulle condizioni di un big: le ultime

Il prossimo impegno del Napoli sarà contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Arriva l’ufficialità sulle condizioni di Koopmeiners.

La Serie A è pronta a ripartire. La sosta per le Nazionali si sta avviando verso la sua conclusione e ora le squadre sono pronte a riprendere il cammino in questo rush finale di stagione.

Il Napoli può ancora lottare per obiettivi importanti, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Per strappare il pass, però, c’è bisogno di un Napoli quasi impeccabile nelle ultime nove partite di campionato.

Il prossimo impegno degli azzurri in campionato sarà il big match, quasi decisivo, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. All’andata gli azzurri si imposero per 2-1 al debutto di Walter Mazzarri in panchina e sembrava potessero svoltare definitivamente la stagione. Ora, la squadra di Calzona si ritrova con le spalle al muro e senza possibilità di errore.

Verso Napoli-Atalanta: le condizioni ufficiali di Koopmeiners

Il match contro l’Atalanta sarà sicuramente molto impegnativo. Il Napoli dovrà arrivarci prontissimo per non perdere definitivamente il treno Champions League.

Nella giornata di oggi, inoltre, arrivano notizie relative alle condizioni di Teun Koompeiners. Il centrocampista olandese era in dubbio per il match contro il Napoli e c’era ansia in casa Atalanta per le sue condizioni.

Nella giornata di oggi, l’obiettivo di mercato azzurro si è sottoposto agli esami strumentali del caso che non hanno evidenziato nessuna lesione al polpaccio sinistro. Per lui si tratta di un problema di natura traumatica.

Le condizioni di Koopmeiners verranno valutate nei prossimi giorni e lo stesso discorso vale anche per Charles De Ketelaere. Il belga, infatti, oggi ha svolto lavoro personalizzato. Entrambi restano in dubbio per il match di sabato alle 12:30 contro il Napoli.

I tifosi del Napoli, dunque, non sono ancora certi di poter ammirare al Maradona il talento di Koopmeiners, ma non è impossibile che il prossimo anno l’olandese vesta la maglia azzurra. Lo stesso Koopmeiners nei giorni scorsi ha ammesso di voler lasciare Bergamo.

Il Napoli lo segue da tempo e la scorsa estate non ha trovato l’accordo con l’Atalanta nonostante un’offerta da 50 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Le strade del Napoli e di Koopmeiners potrebbero incrociarsi la prossima estate, ma nulla è ancora definito.

La concorrenza, inoltre, è molto ampia. Su tutte c’è il pressing della Juventus di Cristiano Giuntoli che voleva l’olandese già a Napoli e che ora è determinato a consegnarlo alla corte di Allegri.