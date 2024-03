La moglie di Acerbi si sfoga sui social dopo la sentenza: il suo messaggio è fortissimo!

Il Giudice Sportivo ha assolto Acerbi per il presunto insulto razzista a Juan Jesus: la moglie del difensore nerazzurro lo difende sui social.

L’attesa per la sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus è finita. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha rilasciato un comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A in cui assolve il difensore dell’Inter. Nel lungo comunicato si evince come la decisione sia stata presa per insufficienza di prove audio, video o testimoniali.

Nel comunicato, inoltre, si specifica come l’atteggiamento in campo di Acerbi sarebbe compatibile con l’espressione rivolta e questo punto ha fatto infuriare tifosi e addetti ai lavori. Nonostante ciò, la decisione di Mastrandrea è inoppugnabile in quanto la carenza di prove può portare unicamente all’assoluzione a livello giuridico.

Acerbi assolto, la moglie lo difende sui social

Dopo la sentenza, attraverso i vari social network, in moltissimi stanno commentando il comunicato del Giudice Sportivo. In molti sono perplessi per la decisione di Mastrandrea, mentre altri sono d’accordo con la sentenza.

Dopo settimane di silenzio, però, c’è anche una persona molto vicina ad Acerbi che ha voluto difenderlo sui social. Tra i commenti di un post Instagram della pagina “Chiamarsi Bomber” spunta anche quello della moglie Claudia Scarpari.

La moglie di Acerbi, avvocato di professione, ha voluto rispondere a tutte le critiche piovute su Acerbi nelle ultime settimane.

La Scarpari ha commentato con un semplice, ma diretto: “Adesso sciacquatevi la bocca!”. Sicuramente la tensione in queste settimane in casa Acerbi si è fatta sentire e l’assoluzione può far tornare a risplendere il sereno. Il messaggio inviato dalla moglie di Acerbi è sicuramente uno sfogo dopo quanto accaduto.

Nelle ultime settimane, infatti, sui vari social network, in molti avevano condannato Acerbi per le presunte frasi pronunciate contro Juan Jesus. Tantissimi, inoltre, si erano scagliati con grande veemenza contro il numero 15 dell’Inter.

A tal proposito, attraverso una storia Instagram, Lady Acerbi ha brindato per l’assoluzione e si è scagliata contro chi ha offeso la sua famiglia.

Di seguito quanto evidenziato:

“Cin cin, A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno”.

Il periodo vissuto, dunque, da Acerbi e dalla moglie Claudia non è stato certamente semplice. Dopo l’esclusione dalla Nazionale per le amichevoli oltreoceano contro Ecuador e Venezuela, si stava profilando all’orizzonte anche la possibilità di rescissione contrattuale per giusta causa da parte dell’Inter. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato con insistenza di una dirigenza nerazzurra molto irritata dalle parole rilasciate da Acerbi dopo l’esclusione dalla Nazionale.

Insomma, in caso di condanna da parte del Giudice Sportivo, Acerbi avrebbe macchiato in maniera indelebile la parte conclusiva della propria carriera e chissà se ci sarebbe stato un proseguo della sua avventura calcistica.