Georgia-Grecia, Kvara a un passo dalla storia: dove vedere il match in diretta

Khvicha Kvaratskhelia è chiamato a scrivere la storia con la maglia della Georgia. L’esterno del Napoli si gioca un posto al prossimo Europeo che si disputerà in Germania.

Oggi più che mai tocca a Kvaratskhelia. Le speranze di una nazione intera sono riposte sulle spalle del calciatore del Napoli. Il 26 marzo 2024, Khvicha e compagni potranno scrivere la storia della Georgia. Nella giornata odierna è infatti in programma la super sfida contro la Grecia che decreterà chi tra le due compagini prenderà parte al prossimo Europeo in programma a giugno.

Dopo aver eliminato il Lussemburgo in semifinale, nonostante l’assenza di Kvaratskhelia per squalifica, i caucasici sono pronti a compiere una nuova impresa contro la Grecia. Quest’ultima vive un periodo di profonda crisi, sopratutto visti i dati fermi ancora al 2014, ovvero l’anno dell’ultima partecipazione al Mondiale o ad un Europeo. Tutto ciò lascia intuire che alle ore 18 è in programma un appuntamento con la storia a Tbilisi.

Georgia-Grecia, Kvara pronto a scrivere la storia: dove vedere il match

Nonostante la giovane età, appena 23 anni, Kvaratskhelia è chiamato a prendere la squadra sulle spalle e dimostrare all’Europa intera il proprio valore. Può sembrare una frase fatta, ma in realtà non lo è. Una possibile qualificazione permetterebbe alla Nazionale capitanata da Sagnol di guadagnarsi un posto nella storia. Lo stesso allenatore ripone le sue speranze sul gioiello azzurro, il quale avrà anche una forma fisica più agevolata vista l’assenza forzata nella sfida valevole per le semifinali.

Lo stesso calciatore, ai microfoni della Federazione Georgiana, ha dichiarato di godere di una buona forma fisica. Inoltre, ha dimostrato tutta la propria voglia di incidere in un match del genere. Infatti, l’obiettivo principale è aprire il cassetto dei sogni e trasformalo in realtà.

Saranno tanti i tifosi presenti allo stadio, ma altrettanti saranno i supporters che seguiranno il beniamino del Napoli da casa. A tal proposito, va ricordato che il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00. La partita però non godrà di copertura televisiva in Italia, motivo per il quale sarà possibile monitorare il risultato solo sui vari siti web. Uno dei motivi è legato all’orario, in quanto si tratta dell’unico anticipo di giornata. Infatti, le restanti sfide inizieranno alle ore 20:45 e saranno visibili su Sky tramite la Diretta Gol.