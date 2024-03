Georgia a Euro2024, Kvara fa festa con i compagni: le immagini dopo l’infortunio – VIDEO

Traguardo storico per la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia: la Nazionale si è infatti qualificata per Euro2024. Nel finale di match, il numero 77 ha accusato un infortunio.

Un accesso al Campionato Europeo che ha un sapore decisamente dell’impresa storica per Khvicha Kvaratskhelia, grande trascinatore di una Nazionale, quella georgiana, che è riuscita a conquistare il pass per Euro2024, edizione che si terrà la prossima estate e che vedrà l’Italia di Luciano Spalletti voler difendere il titolo di campione in carica.

Una gioia immensa per Kvaratskhelia, che in serata però, nel corso del match, ha accusato un problema all’inguine, per cui si attendono ulteriori novità per capire l’entità dell’infortunio. Sta di fatto che l’azzurro ha chiesto il cambio nel primo tempo supplementare, malgrado il momento delicato del match con una qualificazione tutta da scrivere. L’assenza del numero 77 partenopeo, però, non ha inciso in maniera negativa sulla lotteria finale di rigori, che ha visto trionfare la compagine georgiana.

Dopo il fischio finale è esplosa la gioia dei tifosi, che hanno invaso il campo con i giocatori, in particolare Kvaratskhelia, apparsi molto emozionati. Le immagini pubblicate dai canali ufficiali della Georgia, in fondo, testimoniano la felicità dello stesso azzurro, che si è lasciato andare alla festa di tutto il gruppo, malgrado la preoccupazione per le sue condizioni (tutte da valutare).

Kvara festeggia lo storico traguardo: avete visto?

Khvicha Kvaratskhelia si gode la gioia di aver portato la sua Georgia al traguardo storico di Euro2024. Le immagini che stanno divenendo virali in questi minuti dimostrano la gioia dell’azzurro, che è un vero e proprio profeta in patria.

La Georgia è attesa dunque da un appuntamento importantissimo e, considerando anche il girone in questione, sognare non costa nulla. La Nazionale allenata dal Commissario Tecnico Sagnol, infatti, sarà nel girone F con Turchia, Portogallo e Cechia. Se la squadra di Cristiano Ronaldo sembra essere fuori portata, la speranza è che la Georgia possa far valere tutta la sua esuberanza contro Turchia e Cechia, avversari meno temibili (almeno sulla carta) rispetto ai lusitani.

Festa Georgia: le immagini dallo spogliatoio (VIDEO)

Di seguito, il video della festa negli spogliatoi che in questi minuti stanno spopolando sulla rete: