De Laurentiis, nuova stangata: “Incontro urgente col Ministro dello Sport”

Non si placano le polemiche attorno ad Aurelio De Laurentiis: arriva una nuova stangata dopo la querelle con Sky Sport.

La stagione che sta vivendo il Napoli è molto tormentata. Gli azzurri non stanno riuscendo ad ottenere i risultati sperati in campionato e nemmeno in Champions League. L’eliminazione contro il Barcellona, di fatto, ha compromesso anche l’accesso al prossimo Mondiale per Club.

Nelle ultime nove giornate di Serie A, la squadra di Francesco Calzona tenterà l’impresa della qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri, infatti, possono sperare di strappare il pass per la Champions classificandosi al 5° posto in campionato. Per farlo, però, ci sarà bisogno del Napoli formato scudetto che in questa stagione non si è mai visto.

Così come il Napoli, anche Aurelio De Laurentiis sta vivendo una stagione tormentata. I risultati negativi hanno fatto ricadere su di lui le colpe del disastro azzurro. Oltre alle questioni di campo, il patron azzurro, si è reso protagonista di uscite che hanno scatenato molte polemiche.

Ordine dei giornalisti contro De Laurentiis: il comunicato

In questa stagione, Aurelio De Laurentiis, più che per i risultati del Napoli, è stato protagonista al di fuori del rettangolo verde. Se la scorsa stagione il diktat societario era stato quello di lavorare in silenzio e lasciare Spalletti libero lavorare con la squadra, quest’anno, invece, De Laurentiis ha preferito rilasciare molto più spesso dichiarazioni alla stampa.

Nelle ultime settimane, poi, il presidente azzurro si è reso protagonista di alcune battaglie contro Dazn e Sky Sport. L’ultima querelle è avvenuta nel pre partita di Barcellona-Napoli, quando Politano è stato trascinato via mentre rispondeva ad alcune domande di Massimo Ugolini in diretta televisiva.

Dopo la sfuriata di De Laurentiis, che ha spintonato anche il cameraman, l’Ordine dei Giornalisti ha rilasciato un comunicato contro De Laurentiis.

Nel comunicato, l’Ordine dei Giornalisti evidenzia i comportamenti aggressivi di De Laurentiis, spiegando come sia un pessimo esempio per il pubblico. L’ordine, poi, nella persona del presidente Bartoli, richiede un incontro urgente con Andrea Abodi, Ministro dello Sport, per discutere al più presto di quanto accaduto.

L’ordina, poi, spiega come le azioni di De Laurentiis, non siano le uniche intimidatorie di tipo verbale e non solo, presenti nel mondo dello sport. Bartoli, infatti, rivela che altri dirigenti sportivi da diverso tempo assumono un atteggiamento offensivo nei confronti dei giornalisti.