Caso Juan Jesus, Criscitiello “difende” Acerbi: il commento fa scatenare i tifosi – VIDEO

La sentenza in data odierna del giudice sportivo sul caos Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere: arriva il commento del giornalista Michele Criscitiello.

Una sentenza, quella arrivata quest’oggi pomeriggio, che è destinata a far discutere per molto tempo: il Giudice Sportivo, in assenza di prove evidente, ha deciso di assolvere pienamente Francesco Acerbi, accusato dal difensore del Napoli Juan Jesus di avergli riferito degli insulti di carattere discriminatorio. La decisione del Giudice Sportivo è arrivata dopo l’indagine condotta dalla Procura della FIGC nel corso della settimana scorsa, che ha consegnato un quadro della situazione privo di prove in favore della versione del difensore brasiliano.

Tempestiva la reazione dell’ex Roma e Inter, che sul suo profilo Instagram ha cambiato l’immagine del profilo sposando in maniera sempre più concreta il “Black Lives Matter”. Gesto accompagnato dal comunicato durissimo arrivato da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, che ha criticato aspramente la decisione di assolvere Francesco Acerbi.

A margine della sentenza è arrivata anche l’analisi del giornalista Michele Criscitiello che, negli studi di Sportitalia, ha commentato la decisione della giustizia sportiva, scatenando non poche polemiche tra i tifosi del Napoli e non solo.

Sulla decisione del Giudice Sportivo si è espresso anche Michele Criscitiello che ha affermato la sua opinione in maniera chiara e decisa, attaccando pesantemente i vertici del calcio italiano. Secondo la sua visione, infatti, l’ex difensore della Lazio non sarebbe stato tutelato a dovere dalla vicenda, tirando in ballo l’esclusione preventiva dalla tournée negli Stati Uniti della Nazionale di Luciano Spalletti.

“Questa storia che ogni volta c’è il razzismo dove non c’è sta esasperando“: così Criscitiello, basito per aver dovuto assistere a una vicenda che ricopre le prime pagine dei giornali da più di una settimana, ha commentato la definitiva sentenza sull’accaduto. Parole, quelle del giornalista, che in questi minuti stanno divenendo virali sui social, scatenando il dibattito tra i vari tifosi.

“Se fossi Acerbi, direi al presidente Gravina ora che ti servo per l’Europeo non ci vengo, perché quando mi dovevi tutelare non mi hai tutelato”, ha dichiarato Criscitiello nel corso del suo intervento.

Criscitiello: duro attacco sul caso Juan Jesus – Acerbi, il VIDEO

Di seguito, il video che da quest’oggi sta facendo il giro della rete, alimentando la polemica da parte dei tifosi in merito al caso Juan Jesus – Acerbi: