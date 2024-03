Calciomercato Napoli, rivelazione sull’affare saltato: doveva arrivare a gennaio

Dopo che il suo trasferimento al Napoli è saltato nel mese di gennaio, l’ex obiettivo degli azzurri rivela un retroscena di mercato.

Nel corso del mercato invernale, il Napoli è stato molto attivo. Gli azzurri hanno acquistato o preso in prestito diversi giocatori con la speranza che potessero cambiare il destino di una stagione maledetta.

Sono stati ben 4 gli acquisti del club partenopeo nel mese di gennaio. Il primo è stato quello di Pasquale Mazzocchi. Il Napoli, consapevole di dover cedere in prestito Zanoli si è fiondato sull’ex Salernitana per offrire a Mazzarri prima e ora a Calzona una valida alternativa sulla fascia destra.

Oltre all’ex Salernitana, in casa Napoli sono arrivati anche Hamad Junior Traorè per sostituire Elmas, volato al RB Lipsia, e Cyril Ngonge che al momento è la prima alternativa a Politano. A centrocampo, poi è arrivato anche Leander Dendoncker che però ha trovato pochissimo spazio.

Nessuno dei nuovi acquisti, fino a questo momento ha dato un apporto fondamentale alla squadra. I nomi che ha sondato il club di De Laurentiis, però, erano molteplici. Tra questi c’è anche quello di Antonin Barak, che oggi è tornato sul mancato trasferimento al Napoli.

Il Napoli si è mosso attivamente sul mercato soprattutto per rinforzare il centrocampo. La perdita di Elmas e il rendimento negativo di Zielinski imponevano alla dirigenza di cercare rinforzi.

Sul taccuino di Mauro Meluso è finito anche Antonin Barak, da tempo obiettivo del Napoli, ma giocatore con il quale le strade non si sono mai incrociate. Nel mese di gennaio il suo trasferimento all’ombra del Vesuvio sembrava cosa fatta, ma alla fine il centrocampista ceco è rimasto alla Fiorentina.

Oggi, nel corso della conferenza stampa in occasione di Repubblica Ceca-Armenia, Barak ha svelato il retroscena relativo al suo mancato passaggio al Napoli.

“A gennaio mi sono consultato anche con lo staff tecnico della Nazionale. Cercavo la miglior soluzione per me, per poter giocare. C’erano alcune squadre interessate, quella che faceva più sul serio era il Napoli, ma poi alla fine non è andata in porto e oggi sono felice di essere rimasto. La Fiorentina ha dimostrato di avere ancora fiducia in me”.