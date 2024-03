Annuncio meraviglioso su Kvara: la notizia è UFFICIALE, avete saputo?

Splendide notizie in casa Kvaratskhelia: dopo la qualificazione all’Europeo, ecco l’inaspettato annuncio personale.

Una notte da ricordare per l’attaccante partenopeo, Kvhicha Kvaratskhelia. Il numero 77 ha raggiunto la prima storica qualificazione al prossimo campionato europeo con la sua Georgia, dopo un interminabile spareggio contro la Grecia conclusosi soltanto ai calci di rigore. 4-2 il risultato finale dopo lo 0-0 tra tempi regolamentari e supplementari.

Una partita molto complicata che è stata risolta soltanto ai calci di rigore con i greci che hanno sbagliato ben due tiri dal dischetto e che hanno facilitato l’impresa georgiana. I ragazzi di Willy Sagnol, allenatore francese, infatti, hanno subìto il possesso palla della Grecia a causa anche dell’espulsione, al termine del primo tempo regolamentare, di Loria. L’infortunio di Kvara ha preoccupato e gettato nello sconforto i tifosi, increduli in seguito del risultato raggiunto.

Momento da sogno per Kvara che, nonostante sia uscito infortunato al minuto 108 del secondo tempo supplementare, alla fine della gara si è lasciato ai festeggiamenti, dimenticandosi quasi del problema all’inguine che lo ha frenato. Una gioia incontenibile che gli ha permesso di annunciare una splendida notizia personale, assolutamente inaspettata.

Splendide notizie dalla Georgia: Kvara diventerà papà!

Il talentuoso calciatore georgiano si lasciato avvolgere dalle emozioni dopo il risultato storico ottenuto con la maglia del proprio Paese, gioia incontenibile che ha fatto sì che il 77 azzurro si lasciasse completamente andare. L’ala sinistra del Napoli si è reso protagonista con una diretta Instagram in cui, assieme ai suoi compagni di Nazionale, si è scatenato per festeggiare il traguardo raggiunto.

Nonostante sia apparso spensierato ed insofferente durante le celebrazioni, il suo infortunio verrà valutato in maniera più approfondita nel corso delle prossime ore. Il fastidio all’inguine ha destato preoccupazione e non gli ha permesso di proseguire uno dei match più importanti della sua carriera. Nei prossimi giorni, rientrato nel capoluogo campano, verranno verificate e verrà deciso se potrà scendere in campo nella delicatissima sfida contro l’Atalanta: un vero e proprio scontro diretto per la corsa alla Champions League.

Il talentuoso calciatore, alla fine della partita, così come riportato dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, ha annunciato che presto diventerà papà. Una notizia splendida quanto inaspettata che ha riempito i cuori di tutte le persone che gli vogliono bene ed i tifosi azzurri di assoluta gioia in uno dei momenti più alti della carriera dell’ex Dinamo Batumi.