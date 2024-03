Verso Napoli-Atalanta: quando tornano i Nazionali? Ecco la data

Il Napoli ripartirà sabato, quando al Maradona si affronterà l’Atalanta. Ecco quando rientreranno i Nazionali a Castel Volturno.

La sosta delle Nazionali si appresta al termine, con il campionato che invece è pronto a ripartire nel weekend di Pasqua. Il Napoli sarà chiamato al big match della 30ª giornata di Serie A contro l’Atalanta, in programma sabato 30 marzo alle 12:30.

Il Napoli ha ripreso nella giornata odierna il lavoro a Castel Volturno in vista di questo impegno, con gli azzurri rimasti a Napoli vista la mancata convocazione nelle rispettive Nazionali. Stilato il programma di rientro invece degli azzurri che hanno risposto alle convocazioni delle proprie Nazionali.

Verso Napoli-Atalanta ecco il piano di rientro dei Nazionali

Continua l’avvicinamento del Napoli verso la super sfida di sabato contro l’Atalanta. Gli azzurri sono chiamati a compiere una prestazione impeccabile contro i bergamaschi, visto che questa sfida potrebbe rilanciare pienamente il Napoli nella corsa per un posto in Champions League. Prima di giungere alla gara contro la Dea, si dovrà ricomporre l’intero gruppo a Castel Volturno, visto che diversi azzurri sono volati verso i ritiri delle proprie Nazionali. Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha fatto il punto sui vari rientri degli azzurri: “Sono 10 i nazionali assenti, escluso Calzona. Entro le prossime 48 ore dovrebbero rientrare tutti a Napoli”. Quindi per mercoledì si dovrebbe ricomporre per intero il gruppo squadra del Napoli, compreso anche il tecnico Francesco Calzona. Da lì poi si inizierà a preparare nel dettaglio e attentamente la sfida contro l’Atalanta, che risulterà fondamentale per questa stagione del Napoli.

C’è sempre apprensione durante la sosta delle Nazionali, visto che spesso e volentieri ci sono degli infortuni che penalizzano fortemente i club. In passato il Napoli né ha fatto le spese con Victor Osimhen, che è stato costretto ad un lungo stop. Questa sosta al momento non ha portato alcuna vittima in casa Napoli, con gli azzurri che attualmente sono tutti indenni. Ovviamente al rientro al Konami Training Center si dovranno valutare le condizioni fisiche e le energie residue dei vari Nazionali. Tutto ciò perché contro l’Atalanta bisognerà essere oltre il 100% delle proprie forze per compiere una prestazione eccellente. L’unico interrogativo attualmente è circa le condizioni di Victor Osimhen, che è rimasto a Castel Volturno per riprendersi al meglio dal proprio infortunio. Al momento il bomber nigeriano non è ancora pienamente recuperato, e le sue condizioni saranno valutate sempre giorno dopo giorno. Quel che è certo è che l’attaccante del Napoli sarà presente tra i convocati contro l’Atalanta anche per un’eventuale aiuto a gara in corso, vista l’importanza del match.