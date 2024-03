Squalifica Acerbi per il caso razzismo: svolta definitiva, deciso quando

Il caso Acerbi-Juan Jesus tiene banco ormai da oltre una settimana. Potrebbe essere in arrivo la svolta definitiva inerente al caso.

La sosta delle Nazionali sta volgendo verso il termine, mentre il caso di razzismo tra Acerbi e Juan Jesus non ha trovato ancora un’esito definitivo. I due calciatori sono stati ascoltati dal Procuratore Federale, Giuseppe Chinè, che presto deciderà come agire su questo caso.

La sentenza è molto attesa, visto che potrebbe sancire il resto della stagione e forse della carriera di Francesco Acerbi. È in arrivo la svolta definitiva su questo caso spinoso, con la data che sarebbe stata fissata per la sentenza.

Svolta nel caso razzismo Acerbi-Juan Jesus: ecco quando avverrà

Ormai è passata oltre una settimana da Inter-Napoli, in cui si è verificato il caso di razzismo di Acerbi verso Juan Jesus. Sono arrivate nel giro di questi giorni diverse versioni e dichiarazioni da parte degli addetti ai lavori, che si sono espressi su questo caso durante la sosta delle Nazionali. C’è l’attesa per la decisione in merito all’accaduto, dopo che Acerbi e Juan Jesus sono stati ascoltati dal Procuratore Federale Chinè. La Gazzetta dello sport si espone, annunciando che già domani potrebbe arrivare la sentenza definitiva che chiuderà questo caso. Già domani quindi Francesco Acerbi potrebbe scoprire le sorti del proprio futuro, visto che da questa sentenza si deciderà quasi sicuramente se il difensore resterà all’Inter e farà parte della Nazionale ai prossimi Europei. Dunque iniziamo finalmente ad avvicinarci alla risoluzione di questo caso spinoso.

Ovviamente anche in casa Napoli si attende la sentenza, visto che al centro di questo caso c’è finito purtroppo Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha più volte confermato la propria versione, non discostandosi mai da quanto detto sia nelle interviste che tramite social. Differenti invece le dichiarazioni di Acerbi, che nel corso di questa settimana ha aggiunto sempre diversi pezzi all’accaduto, dichiarandosi sempre incolpevole. Oltre ai due giocatori e ad Inter e Napoli, anche la Nazionale italiana guarda attentamente alla sentenza finale di questo caso. Nel caso in cui venisse confermata la versione di Juan Jesus, il futuro di Acerbi sarebbe decisamente in bilico. L’italiano potrebbe salutare l’Inter a fine stagione, mentre Spalletti potrebbe decidere di lasciarlo fuori dai prossimi campionati europei. Dunque non ci resta che attendere la giornata di domani, in cui è attesa la sentenza che sancirà la squalifica o meno di Acerbi.