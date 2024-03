Samardzic-Napoli, nuovo annuncio del presidente: c’entra anche Pafundi

Nel corso del mercato invernale, il Napoli voleva Samardzic, ma l’accordo è poi sfumato. C’è l’annuncio del presidente sul centrocampista, ma anche su Pafundi.

Storicamente l’Udinese è uno dei club che sforna diversi talenti interessanti, che per forza di cose finiscono nel mirino dei top club. Su diversi giocatori del club friulano, c’è anche l’interesse concreto del Napoli, che in estate proverà l’assalto ad alcuni di loro.

Tra questi c’è Lazar Samardzic, che già a gennaio è stato molto vicino a vestire la maglia azzurra, con l’affare sfumato per alcuni dettagli. Su Samardzic, ma anche su Pafundi, si è espresso il presidente.

C’è l’annuncio del presidente: c’entrano Samardzic e Pafundi

La dirigenza del Napoli ormai da diverso tempo ha messo nel mirino i due giocatori dell’Udinese: Lazar Samardzic e Simone Pafundi. Il centrocampista serbo a gennaio sarebbe potuto diventare un nuovo acquisto del Napoli, ma l’affare è poi saltato. In ottica futura, il Napoli aveva dimostrato anche il proprio interesse per Pafundi, che a gennaio è stato ceduto in prestito al Losanna in Svizzera. Sui due gioiellini dell’Udinese, si è espresso il presidente dei friulani, Franco Soldati, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Fra Udinese e Napoli c’è un ottimo rapporto. I dirigenti si parlano spesso, specialmente Pozzo e De Laurentiis. Sull’affare Samardzic c’è stato qualche malinteso, ma non riguardo le società come accadde con l’Inter. Per quanto riguarda Pafundi, ormai sta diventando l’oggetto dei desideri di tante squadre”. Arriva dunque la precisazione da parte di Soldati sul motivo dell’affare Samardzic saltato tra Udinese e Napoli.

Il presidente esecutivo dei friulani ha specificato che l’affare è saltato per dei malintesi tra i dirigenti e gli agenti presumibilmente, e non personalmente tra Napoli ed Udinese. Soldati ha poi confermato gli ottimi rapporti con il Napoli, e ciò è molto importante in vista dell’estate. Difatti questi rapporti potrebbero dar vita ad alcune trattative tra i due club. Il Napoli guarda sempre con grande attenzione in casa Udinese, dove piace molto anche Nehuen Perez oltre a Samardzic e Pafundi. I due club sicuramente in estate si ritroveranno in più occasioni per discutere di questi tre giocatori, che potrebbero trasferirsi al Napoli. Il percorso inverso potrebbe essere effettuato da qualche giovane azzurro, che potrebbe essere girato in prestito all’Udinese per crescere e accumulare esperienza in Serie A. Dunque ci si aspetta un filo diretto continuo tra Napoli ed Udinese in estate per quanto riguarda diverse trattative di mercato.