Nuovo difensore, l’intermediario conferma: “Ha scelto il Napoli”, poi lancia l’indizio sul futuro tecnico

Calciomercato Napoli, l’intermediario conferma l’interesse del difensore centrale: passi in avanti verso la conclusione dell’affare

La pausa nazionali è il momento adatto per dedicarsi alla programmazione della prossima stagione. Il Napoli sta quindi cominciando a pianificare le prossime mosse di mercato. Un reparto nel quale senza dubbi s’interverrà è la difesa, che quest’anno non ha mai dato sicurezze alla squadra.

Tra i nomi usciti fuori negli ultimi giorni come possibili rinforzi c’è quello di Ardian Ismajli dell’Empoli, calciatore kosovaro, ma naturalizzato albanese, classe 1996. Difensore che conosce molto bene il campionato, e proviene da alcune buone stagioni con la maglia dell’Empoli.

Calciomercato Napoli, piace Ismajli: le ultime sulla possibile trattativa

Un aggiornamento sul possibile affare lo ha dato Serxhio Mezi, procuratore del centrale dell’Empoli. In diretta a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha toccato vari temi. Di seguito i passaggi più importanti:

ISMAJLI-NAPOLI – “Posso dire che è da tempo che lavoriamo a questa operazione. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri. Posso dire che stiamo lavorando da gennaio”. IL SUO RUOLO NELLA TRATTATIVA – ” Sono un agente, ma in questo momento non sono proprio l’agente di Isamjli. Sono un intermediario che sta lavorando e che ha avuto l’autorizzazione per lavorare al trasferimento di Ardian. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”.

IL PUPILLO DI MELUSO – “È stato lui a portare Isamjli allo Spezia. Posso dirvi che conosce molto bene le capacità di Isamjli. È un lavoratore, un difensore che dà l’anima in campo. Il calciatore che piace a tutti gli allenatori”. LE CIFRE DELL’AFFARE – ” Si sta ancora negoziando affinché siano felici tutte le parti, se ne parlerà in un secondo momento”. NON C’È SOLO IL NAPOLI – “Non escludo nemmeno un possibile approdo alla Roma. Stiamo portando avanti dei discorsi anche con la Roma, anche se sarà da capire quale sarà il futuro sulla panchina de giallorossi. E’ un difensore che piace a De Rossi. La continuità di prestazione è la sua arma migliore, ma sa garantire il massimo per la squadra”.

L’indizio dell’agente sul prossimo allenatore del Napoli

Aprendo il discorso sulle caratteristiche tecniche del difensore albanese l’agente ha detto: “Può giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, ma può essere impiegato anche davanti alla difesa in un centrocampo a cinque. Sono sicuro possa essere molto utile agli azzurri in una coppia di centrali al fianco di Rrahmani”.

Mezi ha poi aggiunto: “Quel che posso dire è che il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere un tecnico che predilige una difesa a tre. Si tratterebbe di un nome molto conosciuto. Ismajli ha giocato, in passato, in una difesa a tre. Sarebbe adatto ad uno schema come questo”. Ecco quindi la fatidica domanda: “Si pensare ad Antonio Conte?” . “Non possiamo dirlo (ride n.d.r)”, questa la risposta dell’agente.