Nuovo allenatore Napoli, per Conte c’è una possibilità: cosa serve per il suo sì

C’è ancora Antonio Conte in cima alla lista di De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli: un fattore determinante per il sì definitivo.

La difficoltosa stagione del Napoli ha visto avvicendarsi sulla panchina azzurra ben tre allenatori. Dai primi mesi di Garcia, al ritorno di Mazzarri, fino all’attuale gestione Calzona. Il tecnico, ora in Slovacchia per adempiere agli obblighi contrattuali da CT è un’opzione anche per la prossima stagione, ma il sogno di De Laurentiis è Antonio Conte.

Da tempo in cima alla lista dei desideri del presidente azzurro c’è l’ex allenatore di Inter e Juventus. La società ritiene che sia lui l’uomo perfetto sul quale fondare il nuovo corso. Già nel momento in cui è stato esonerato Garcia De Laurentiis ha avuto dei colloqui, ma Conte ha preferito declinare l’offerta in quanto non ha voluto prendere il treno Napoli in corsa.

Conte al Napoli? Cosa potrebbe spingerlo ad accettare la proposta di De Laurentiis

In questi mesi i contatti sono senza dubbio proseguiti e De Laurentiis gli ha proposto la panchina del Napoli per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, per ora il tecnico ha un ingaggio totalmente fuori dalle dinamiche societarie del Napoli. Tuttavia, un fattore potrebbe favorire il suo approdo in azzurro.

La tentazione potrebbe concretizzarsi qualora Conte fosse mosso da motivazioni extra, che lo spingerebbero a rimettersi in gioco in una piazza stuzzicante come Napoli. In un’intervista Belve, su Rai 2, di qualche tempo fa ha detto: “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono“. Si sa il mercato regala sorprese, quindi anche una tentazione che, a prima vista, può sembrare impossibile alla fine può realizzarsi. “Serve trovare reciprocamente la chimica, prima di sedersi a dialogare ancora”, ribadisce il quotidiano, che apre comunque una possibilità, seppur minima.

Nuovo allenatore Napoli, tutte le alternative ad Antonio Conte

Qualora non dovesse instaurarsi la tanto ricercata chimica tra Conte e De Laurentiis, sono presenti sul tavolo della dirigenza partenopeo vari profili interessanti. Secondo il Corriere dello Sport alle spalle del tecnico leccese c’è Italiano, che già in passato ha suscitato l’interesse di De Laurentiis. L’attuale tecnico della Fiorentina in estate lascerà Firenze ed è un’alternativa.

In società è molto attenzionato anche il profilo di Farioli, giovane tecnico del Nizza, che ha cominciato molto bene in campionato, ma ultimamente è incappato in una discreta crisi di risultati. Piace tanto anche Palladino, che nonostante sia un cultore della difesa tre, quest’anno sta sperimentando con successo anche la linea a quattro. Questo potrebbe avvicinarlo alla panchina del Napoli.