Mercato Napoli, caccia al post Zielinski: un altro nome dall’Olanda

In estate il Napoli saluterà Piotr Zielinski, che lascerà il club a parametro zero. Spunta il nome nuovo che potrebbe sostituire il centrocampista polacco.

La sessione estiva sarà molto importante per il Napoli, visto che il club di De Laurentiis cambierà molto la sua pelle attuale. Gli azzurri saluteranno diversi giocatori nella prossima finestra di mercato, che poi dovranno essere sostituiti adeguatamente.

Piotr Zielinski figura nella lista dei giocatori che saluteranno il Napoli, con il polacco che andrà in scadenza e saluterà a parametro zero il club. È iniziata la caccia della dirigenza azzurra al sostituto del polacco, con un nuovo nome che arriva dall’Olanda.

Il Napoli avvia la caccia al post Zielinski: nome nuovo dall’Olanda

Mentre il Napoli si avvicina sempre più al big match contro l’Atalanta, la dirigenza ha iniziato a muoversi già sul mercato. De Laurentiis dovrà compiere un mercato impeccabile, e che dovrà essere condotto in tempi accettabili e senza prolungarsi alle battute finali di mercato. In estate ci saranno diversi addii in casa Napoli, tra cui quello certo è di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco saluterà a parametro zero gli azzurri, per poi trasferirsi all’Inter. La dirigenza del Napoli ha quindi iniziato a cercare un sostituto del polacco, e nel mirino sarebbe finito un nome proveniente dall’Olanda. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti azzurri avrebbero messo nel loro taccuino il centrocampista olandese Quinten Timber, in forza al Feyenoord. Dunque dopo i nomi di Hancko e Santiago Gimenez, anche Timber finisce nel mirino del Napoli in vista della sessione estiva di mercato.

Il focus stavolta è sul giovane centrocampista olandese classe 2001, che ha stregato Meluso e Micheli. In questa stagione, Timber ha collezionato 37 presenze, mettendo a referto 7 gol e 7 assist con la maglia del Feyenoord. Dei numeri che sarebbero in linea con quelli che Zielinski ha garantito nel corso delle varie stagioni al Napoli. Proprio in virtù di questi dati, Timber potrebbe essere il sostituto ideale del polacco. Sicuramente visto il suo rendimento e la giovane età, potrebbe essere un profilo ideale per un Napoli che rinnoverà molto il proprio organico in estate. Ovviamente sul taccuino dei dirigenti azzurri ci sono anche altri nomi che potrebbero fare al caso del club, ma sicuramente quello di Timber intriga particolarmente. Viste le voci che circolano ultimamente, il Napoli sarebbe pronto a fare spesa in casa Feyenoord. I soldi derivanti dalla cessione di Osimhen, potrebbero essere investiti in gran parte per il triplo acquisto Hancko-Timber-Gimenez dal Feyenoord.