Mercato, che intrigo tra Napoli e Lazio: possibile un doppio affare inaspettato

Possibile intreccio di mercato tra Napoli e Lazio: Lotito e De Laurentiis al lavoro per concludere il doppio affare a sorpresa.

Manca poco alla fine della sosta nazionali. Questi giorni di pausa sono state utilizzati per programmare le prossime mosse di mercato in vista della prossima stagione. La delusione della stagione post scudetto indurrà, con ogni probabilità, il Napoli a cedere vari big, e a mettere in atto un rinnovamento quasi totale della rosa.

Certamente la scelta del nuovo allenatore inciderà nelle scelte di mercato, ma qualora dovessero presentarsi offerte importanti per Osimhen, ad esempio, il Napoli non ci penserà due volte prima di venderlo. Un’eventuale cessione del bomber azzurro darebbe al club azzurro la possibilità di reinvestire un tesoretto di oltre 100 milioni di euro. L’ingente somma di denaro sarà certamente utilizzata per acquistare un sostituto, ma non solo.

Napoli e Lazio, destini incrociati sul mercato: doppio colpo possibile

A sostituire Osimhen al centro dell’attacco partenopeo non ci sarà il Cholito Simeone, che anzi è finito nel mirino della Lazio. A riportare l’indiscrezione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui l’approdo di Tudor sulla panchina biancoceleste potrebbe spingere l’attaccante argentino al club di Lotito, come sostituto di Immobile. Napoli e Lazio potrebbero essere protagoniste anche di un altro affare di calciomercato, che però vede coinvolto il centrocampista giapponese Kamada.

Il centrocampista ex Eintracht andrà certamente via dalla Lazio in estate. In passato è già stato accostato al Napoli, ed entra di diritto tra le possibili alternative per il centrocampo. Tuttavia, non si tratterebbe di uno scambio tra le due società perché Kamada dovrebbe andare via a zero. Per Simeone invece De Laurentiis deve fissare un prezzo, che la Lazio si ritroverà obbligata a pagare per portare a casa il bomber ex Verona.

Kamada, stagione difficile alla Lazio: ritorno di fiamma per il Napoli?

Il giapponese ha sì giocato 20 partite in campionato, ma non ha mai rivestito un ruolo chiave nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Per lui solo una rete quest’anno. Si tratta di un’alternativa low cost a Koopmeiners ad esempio, che richiede un esborso di denaro molto più alto anche in termini di ingaggio. E si aggiunge alla rosa di possibili sostituti di Zielinski. Il Napoli, visto l’oramai annunciato addio del polacco in procinto di approdare all’Inter a parametro zero, vuole un grande colpo a centrocampo.