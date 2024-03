Rivoluzione Napoli, un altro idolo dei tifosi pronto all’addio: “Vuole andarsene”

Pronta una rivoluzione in casa Napoli, con una nuova possibile cessione in prossimità. Lo avrebbe chiesto il calciatore.

In casa Napoli ci si prepara a ritornare in campo contro l’Atalanta, in attesa del termine della pausa per le Nazionali. Tutto apparecchiato, quindi, per l’uscita di nuove voci di calciomercato sugli azzurri, che oltre ai nuovi acquisti saranno chiamati a dover fronteggiare numerose cessioni. Possibile rivoluzione per i partenopei, che secondo la Gazzetta dello Sport avrebbero ricevuto una richiesta di cessione da parte di un altro elemento importante della squadra.

Calciomercato Napoli, anche Simeone verso la cessione

Il Napoli si appresta ad affrontare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato, dove molte cessioni sono previste in estate. Oltre a Osimhen, in particolare, ci sarebbe anche Simeone improntato verso un addio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’attaccante argentino, stando al quotidiano rosa, sarebbe infatti trapelato dalle mura di Castel Volturno un’indiscrezione circa la possibile partenza dell’ex Verona. Quest’ultimo sarebbe infatti scontento dello scarso minutaggio ottenuto in stagione e della scarsa considerazione ricevuta anche da Calzona dopo l’ennesimo cambio in panchina. La Gazzetta parla quindi di Simeone immensamente grato al Napoli per le possibilità dategli dal club campano, ma più propenso a pensare al bene della sua carriera.

Un bene che all’ombra del Vesuvio non sarebbe più di casa, con le prime news circa i possibili acquirenti per l’argentino. Fra essi, la Lazio in Italia, con il neo-tecnico Tudor deciso e volenteroso a riportare alla propria corte il suo bomber, allenato nell’esperienza di Verona. Possibile anche un passaggio in Spagna per Simeone, vociferato per la scorsa sessione di calciomercato invernale. Club in particolare non furono nominati, ma fu tirata in ballo la voglia dell’attaccante argentino di giocare vicino al padre, in modo da poter ricongiungere la propria famiglia dopo anni di distanza causa lavoro.