Politano innamorato di Napoli: bellissime parole dell’azzurro (VIDEO)

Anche Matteo Politano si mette a nudo sul canale YouTube del Napoli: l’esterno ha parlato di Napoli, di scudetto e di una sua grande passione.

Nelle ultime stagioni il Napoli è cresciuto in maniera esponenziale. Lo scudetto della scorsa stagione ha sicuramente portato il club azzurro in una nuova dimensione. Oltre alla crescita in termini sportivi che ha portato ai successi degli ultimi anni, il Napoli è cresciuto in maniera esponenziale anche a livello di brand.

La società azzurra, infatti, sta dando sempre maggiore risalto all’aspetto social del club. Negli ultimi anni, infatti, i profili social del club partenopeo hanno raggiunto traguardi molto importanti. Oltre al profilo Instagram che ormai è storico, nell’ultimo periodo il Napoli si è rivelato assoluto protagonista anche su TikTok, attraverso una comunicazione molto giovane e che tende a strizzare l’occhio alle nuove generazioni.

Anche su YouTube il Napoli sta ampliando il proprio raggio d’azione. Negli ultimi mesi, infatti, il reparto social del club ha dato vita a nuovi format che hanno come protagonisti i calciatori azzurri. Oggi il protagonista del nuovo episodio di “Drive&Talk” è stato Matteo Politano.

Politano parla di Napoli e ricorda lo scudetto

Il Napoli sul proprio profilo YouTube sta portando avanti il format “Drive&Talk” dove un giocatore azzurro racconta la propria routine quotidiana e alcuni aspetti della propria vita mentre percorre il tragitto da casa a Castel Volturno.

Dopo l’episodio pilota che ha visto protagonista il capitano Giovanni Di Lorenzo, il protagonista del secondo episodio è stato Matteo Politano.

L’esterno azzurro ha raccontato alcuni aspetti di Napoli e ha ricordato lo straordinario scudetto vinto nella scorsa stagione.

Di seguito quanto evidenziato:

Hai realizzato la vittoria dello Scudetto?

“Più che altro lo realizzi quando parli con la gente che incontri o qualche amico extracalcio, ti fanno un sacco di complimenti e nei loro volti vedi che sono felici di quello che abbiamo fatto. E’ stata una delle emozioni più belle riuscire a vincere uno scudetto, ci sono anche campioni forti che nella loro carriera non sono mai riusciti a vincerlo. Peccato non aver fatto il triplete quest’anno, se avessimo vinto la Supercoppa mi sarei portato a casa tutte e tre le coppe”.

Perché giravi in campo con una bandiera enorme alla festa scudetto?

“Ho sempre avuto una passione per le bandiere, quando andavo allo stadio da ragazzo ci andavo sempre con una bandiera o la prendevo da qualche amico”. Cosa ti lascia Napoli?

“Sono innamorato di Napoli. C’è il mare che amo. La città è bella, abbastanza piccola essendo abituato a Roma. Ti muovi tranquillamente per andare in centro ed è abbastanza vicino casa mia. Poi quando hai un giorno libero, te la godi girandoci, mentre in altre città devi cambiare aria. Prendi macchina, barca, hai tutta la costiera. Hai un sacco di posti da visitare, sono tanti. Dopo 4 anni ancora non l’ho visti tutti”.

L’esterno del Napoli, poi, ha raccontato anche della sua passione per la musica e ha svelato alcuni suoi gusti musicali.

Musica in auto?

“Musica italiana, napoletane e romana, Spotify fa un mix di quelle che più ascolto. Sono più da vecchio stampo, per le canzoni più vecchiotte. Come nuove mi piace molto quella di Sanremo di Geolier, l’ho conosciuto alla festa scudetto e ci scambio qualche messaggio su Instagram. Ma resto sempre un grande appassionato di Gigi D’Alessio, era l’unico cantante napoletano che ascoltavo da piccolo”.

Di seguito il video: