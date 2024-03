Napoli Basket, rammarico enorme a Milano: beffa clamorosa sul finale, cosa è successo

Nel corso della sosta per le Nazionali, i supporters azzurri hanno avuto l’opportunità di tifare il Napoli Basket che ha giocato questa sera contro l’Olimpia Milano.

Nonostante la sosta per le Nazionali abbia dato un po’ di tempo per rifiatare alle squadre in vista del rush finale, la passione dei tifosi non è mai doma.

I sostenitori del Napoli hanno dovuto obbligatoriamente rinunciare a sostenere i loro beniamini in queste settimane di sosta forzata. I tifosi azzurri, però, hanno potuto ammirare all’opera il Napoli Basket nel big match di LBA contro l’Olimpia Milano.

Nel remake della finale di Coppa Italia che ha consegnato il titolo al Napoli lo scorso febbraio gli azzurri sono partiti molto contratti non trovando con continuità la retina soprattutto dalla lunga distanza. Nel secondo quarto, però, i ragazzi di Igor Milicic hanno messo a posto le percentuali e con un grande parziale nel finale si è riportato ad un punto dall’Olimpia Milano.

Il terzo quarto comincia con la tripla di Zubcic e con il match diventa meno tattico e più rapido proprio come piace ai ragazzi di Milicic. Grazie alla coppia Ennis e Pullen, Napoli si porta in vantaggio alla fine del quarto. L’ultima frazione di gioco è ricca di lotte agonistiche e nel momento di massima difficoltà Napoli si aggrappa alle triple di Pullen.

Finale thriller al Forum di Assago con Zubcic che segna la tripla del sorpasso definitivo sulla sirena, ma il pallone lascia le mani dell’azzurro pochi centesimi di secondo dopo lo scadere del quarto periodo. Il canestro, quindi, non è valido e il risultato finale recita 86-84 in favore dell’Olimpia.

Di seguito l’immagine che certifica come il canestro di Zubcic non sia valido:

Delusione Napoli Basket contro l’Olimpia: come cambia la classifica

La sconfitta maturata al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano non permette agli azzurri di accorciare le distanze sui campioni d’Italia in carica. Con la vittoria di questa sera e i due punti conquistati, i ragazzi di Ettore Messina fanno un ulteriore passo verso i playoff scudetto di fine stagione e si portano ad una vittoria di distanza da Brescia capolista.

Brusca frenata, invece, per i ragazzi di Igor Milicic che falliscono la chances di allungare su Pistoia, Trento e Derthona. Gli azzurri restano, quindi al sesto posto in classifica con 24 punti. Al momento, Giovanni De Nicolao e compagni sono ancora in piena zona playoff, dato che si qualificano le prime otto, ma non avranno più chances di sbagliare.

Di seguito la nuova classifica