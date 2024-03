MoMap Napoli Futsal, battuta Roma: partenopei campioni della Coppa Italia!

Gioia immensa per la MoMap Napoli Futsal che batte l’Olimpus Roma e si aggiudica la Coppa Italia di Calcio a 5.

La Serie A si avvicina verso la ripartenza in vista del rush finale di stagione. La sosta per le Nazionali si avvia verso la conclusione con l’Italia che in questi minuti sta giocando a New York contro l’Ecuador. I ragazzi di Luciano Spalletti stanno vincendo per 1-0 grazie alla rete in avvio di partita di Lorenzo Pellegrini.

Tra pochissimo, dunque, ripartirà il campionato e il Napoli è chiamato all’impresa per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri avranno nove partite a disposizione per provare ad agguantare il 5° posto che, in caso di posizione favorevole nel Ranking UEFA dell’Italia, vorrebbe dire qualificazione.

Come successo nell’arco di tutta la stagione, i tifosi azzurri supporteranno ad ogni latitudine d’Italia gli azzurri e li spingeranno verso un traguardo che sarebbe quasi miracoloso dato l’andamento della stagione.

Tifosi che nel corso della sosta, però, hanno avuto modo di festeggiare allo stesso modo, ma questa volta, a farli felici è stata la MoMap Napoli Futsal che ha battuto la Olimpus Roma in finale di Coppa Italia.

MoMap Napoli Futsal, azzurri campioni della Coppa Italia!

Con un Napoli che in Serie A ha regalato ben poche soddisfazioni ai tifosi azzurri, c’è un’altra squadra partenopea che sta regalando una gioia immensa. Si tratta del MoMap Napoli Futsal che questa sera al Palaercole ha battuto la Olimpus Roma con il risultato di 6-3 e ha conquistato la Coppa Italia di calcio a 5.

Gli azzurri sono riusciti a battere tutti i pronostici che li davano per grandi sfavoriti. In finale, infatti, hanno affrontato la Olimpus Roma che ha già vinto la Regular Season e ha concluso con ben 16 punti di vantaggio sugli azzurri.

Ad aprire le danze è stato Borruto che poi ha siglato anche la quinta rete degli azzurri. Nel mezzo, invece la rete di Mancuso e la doppietta di Bolo. La Roma ha provato a rientrare in partita grazie alla rete di Dimas e alla stella Marcelinho, autore di una doppietta. Nel finale è ancora Bolo a segnare la rete che chiude definitivamente il match.

Tutto questo, però, non è bastato alla squadra della capitale. Gli azzurri, infatti, si sono laureati campioni e lo hanno fatto al primo tentativo. Questa finale di Coppa Italia, infatti, era la prima nella storia della MoMap Napoli Futsal.

Ora i ragazzi di Fulvio Colini potranno festeggiare e con loro anche i tifosi azzurri che faranno sentire il loro calore ai nuovi campioni come accaduto a febbraio quando la GeVi Napoli Basket ha vinto la Coppa Italia.