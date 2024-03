Italia-Ecuador, formazione inedita per Spalletti: solo un calciatore del Napoli tra i titolari

Tempo di sosta per le Nazionali con l’Italia che questa sera sfiderà oltreoceano l’Ecuador: le scelte di formazione di Spalletti interessano anche il Napoli.

La Serie A è ancora ferma a causa della sosta per le Nazionali. Il Napoli di Francesco Calzona avrà modo di lavorare a Castel Volturno per prepararsi al meglio in vista del rush finale di stagione. Gli azzurri, infatti, hanno ancora delle chances di qualificarsi alla prossima Champions League.

Il Napoli, infatti, può sperare ancora nella quinta posizione in campionato per provare a giocare la Champions League nella prossima stagione. Per farlo, però, gli uomini di Calzona dovranno avere un ruolino di marcia presso che perfetto nelle ultime nove partita di Serie A.

Nel corso degli allenamenti a Castel Volturno, poi, la squadra non si sta allenando sotto gli ordini di Calzona che è impegnato con la Slovacchia. Allo stesso modo alcuni azzurri sono impegnati con le rispettive nazionali e tra questi ci sono anche Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Alex Meret che questa sera potrebbero scendere in campo in occasione di Italia-Ecuador.

Ecuador-Italia, la formazione di Luciano Spalletti

L’Italia, nel corso di questa sosta per le Nazionali è impegnata nella difficoltosa trasferta in America per due amichevoli internazionali. Questa sera gli azzurri giocheranno la seconda partita della loro tournee americana.

Contro l’Ecuador, Luciano Spalletti darà spazio ai giocatori che non hanno avuto ancora modo di mettersi in mostra in questa sosta per le Nazionali. L’ex tecnico del Napoli, inoltre, si affiderà dall’inizio del match a Raspadori.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. Ct. Spalletti.

Il tecnico di Certaldo si affiderà nuovamente alla difesa a tre per provare ad inculcare un nuovo modulo nel dna dell’Italia ed arrivare con più carte a disposizione in vista dei prossimi europei.

Solo Rapsadori, tra i tesserati azzurri, farà parte della formazione titolare. Il talento azzurro è chiamato ad una risposta dopo la doppietta di Mateo Retegui contro il Venezuela che sembra aver consegnato all’italoargentino le chiavi dell’attacco della Nazionale.

Nel corso del match, oltre a poter vedere in campo Di Lorenzo, i tifosi azzurri potrebbero aver l’occasione di osservare anche Folorunsho, la novità delle ultime convocazioni di Spalletti e che l’anno prossimo, con ogni probabilità, farà ritorno a Napoli per restarci in pianta stabile.