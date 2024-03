Difensore Napoli, pista inedita dalla Serie A: “Contatti con l’agente per chiudere il colpo”

Alla ricerca di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione, il Napoli potrebbe aver individuato in Serie A il possibile colpo.

Tempo di nuove voci di mercato in casa Napoli, raggiunta negli ultimi giorni da parecchi nomi riportati dalle principali testate giornalistiche. I vari Sudakov, Goretzka, Szymanski, Schouten e Timber rappresentano infatti solo una piccola parte dei profili accostati agli azzurri per la prossima stagione, affiancati ora da un nome molto a sorpresa in Serie A. Trattasi di uno scenario già vociferato in estate ed arricchito, secondo il quotidiano, da qualche contatto avvenuto fra entourage e dirigenti del Napoli.

Capitolo difensore centrale, spunta Ismajli per il Napoli

Una delle poche certezze maturate negli ultimi mesi all’ombra del Vesuvio riguarda senz’altro Kim Minjae. Il coreano non è stato sostituito a dovere dal Napoli, che ha patito e non poco l’assenza del proprio totem in difesa. Natan non si è dimostrato all’altezza di ricoprire tale ruolo, con Rrahmani, Ositgard e Juan Jesus che hanno tentato a fatica di metterci una pezza. Per questo, il ruolo del centrale appare come uno dei principali fattori su cui intervenire la prossima stagione, con il nuovo nome fuori uscito quest’oggi e che appartiene alla nostra Serie A. Trattasi di Ardian Ismajli, centrale dell’Empoli con esperienze in Italia anche allo Spezia.

Secondo il Corriere dello Sport, in particolare, vi sarebbero voci di corridoio inerenti ai possibili occhi del Napoli sull’albanese, cui presenze in Serie A ammontano oggi a 22 stagionali. Il tutto, anche grazie a possibili indiscrezioni su alcuni contatti avuti da Serxhio Mezi, manager del calciatore classe ’97, con la dirigenza del Napoli. Non il nome più atteso, quindi, per la retroguardia partenopea, nonostante Ismajli fosse stato accostato ai campani già la scorsa estate. Restano quindi da capire le volontà degli azzurri, dato che il calciatore potrebbe essere fortemente interessato ad approdare all’ombra del Vesuvio dopo una difficile stagione passata a lottare per non retrocedere.

Il Napoli sonda Ismajli: errore in vista per gli azzurri

D’innanzi a tali news, appare anche superfluo spiegare i motivi del totale disaccordo della nostra redazione. Tentare di arginare gli errori in difesa puntando su un profilo mai visto più in su di Spezia ed Empoli appare come la più scellerata delle manovre possibili, vista anche l’età non più permissiva di Ismajli. Un suo approdo all’ombra del Vesuvio rischia solo di riproporre gli errori del passato, quando l’occasione a poco prezzo ha accecato fin troppo gli occhi di De Laurentiis. Tutt’altro discorso, invece, in ottica futuro rimpiazzo per Juan Jesus. Il brasiliano sembrerebbe infatti al termine della propria esperienza in azzurro, con Ismajli che potrebbe rappresentare la giusta opzione in termini di esperienza e costo per sostituire il brasiliano. Il tutto, ovviamente, purché il centrale albanese svolga la semplice mansione di quarto in difesa.