Caso Acerbi-Juan Jesus, nei prossimi giorni la decisione: cosa rischia il difensore dell’Inter dopo l’audizione con la Procura

Dopo le numerose chiacchiere degli ultimi giorni è in arrivo la sentenza della Procura FIGC per il caso Acerbi-Juan Jesus.

Nel corso della sosta per le Nazionali non si è parlato solo dell’Italia, ma anche del Napoli. Gli azzurri, infatti, sono stati al centro delle discussioni a causa di quanto accaduto nel corso della sfida contro l’Inter tra Juan Jesus e Acerbi.

Il caso è ormai noto a molti: Acerbi avrebbe proferito parole di stampo razzista nei confronti del difensore azzurro. Dopo una prima denuncia in campo, Juan Jesus aveva stemperato gli animi accettando le scuse del difensore nerazzurro. Acerbi, però, il giorno dopo il match ha affermato di non aver mai pronunciato tali parole. A quel punto, Juan Jesus si è infuriato e attraverso un post sul proprio profili Instagram ha raccontato la propria verità.

Quanto accaduto, è passato nelle mani della Procura Federale che ha ascoltato nei giorni scorsi i due protagonisti e nei prossimi giorni arriverà la sentenza definitiva.

Caso Acerbi-Juan Jesus, in arrivo la sentenza

Lo scorso 22 marzo sia Juan Jesus che Acerbi sono stati ascoltatati dal procuratore federale Chinè. Entrambi sono rimasti sulle proprie posizioni e non hanno fornito nuove informazioni alla Procura FIGC.

Nella giornata di oggi Sky Sport ha analizzato la situazione e ha spiegato nello specifico a cosa potrebbe andare incontro il difensore dell’Inter.

Nel corso delle udienze e non sono emerse nuove prove, ma la decisione finale del giudice potrebbe essere indirizzata dal modo in cui Juan Jesus e Acerbi sono risultati agli occhi della Procura. Decisivo, dunque, potrebbe essere se uno è risultato più credibile nel rispondere alle domande.

Sky Sport, poi, spiega cosa rischia Francesco Acerbi. Se il giudice avrà le prove per confermare la violazione dell’articolo dell’articolo 28, allora il difensore nerazzurro rischia almeno 10 giornate di squalifica. In caso contrario, invece, Acerbi potrebbe essere comunque considerato colpevole di condotta gravemente antisportiva. In questo caso, la squalifica sarebbe di almeno 2 giornate.

Ora, però, fa sapere sempre l’emittente satellitare, che dopo settimane di discussioni e processi social, finalmente si sta arrivando alla decisione definitiva. La sentenza, infatti, fa sapere Sky Sport, è attesa a giorni e potrebbe cambiare anche il futuro professionale di Acerbi.

L’Inter, infatti, da sempre combatte contro il razzismo e non vuole assolutamente che il proprio nome si accostato ad episodi di questo tipo. In caso di colpevolezza, dunque, potrebbe profilarsi all’orizzonte anche la rescissione contrattuale.