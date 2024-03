Ultim’ora Napoli, attivata la clausola presente nel contratto: scatta il rinnovo automatico

Napoli, scatta il rinnovo di contratto, sarà attivata una clausola presente all’interno dell’attuale accordo: tutti i dettagli.

Con il campionato fermo per la pausa Nazionali il Napoli può dedicare queste due settimane alla pianificazione della prossima stagione. Sul tavolo della dirigenza partenopea c’è senza dubbio anche la rosa di possibili candidati al posto di allenatore del club partenopeo.

Le scelte di mercato saranno poi consequenziali alla scelta del nuovo tecnico. Ecco quindi che nascono alcuni problemi riguardo i rinnovi. Zielinski, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha già fatto sapere di non voler rinnovare, e con ogni probabilità passerà all’Inter a parametro zero.

Destino diverso per Politano, che invece ha rinnovato con il Napoli fino al 2027, scacciando del tutto le voci che lo volevano vicino all’Arabia Saudita quest’inverno. Intanto anche un altro calciatore azzurro è molto vicino al tanto atteso prolungamento di contratto, si tratta di Alex Meret.

Calciomercato Napoli, Meret rinnova: un fattore determinante nella scelta della società

A riportare dell’imminente rinnovo di Alex Meret con il Napoli è Fabrizio Romano, sul suo profilo Twitter (X). Il giornalista spiega che il Napoli avrebbe attivato la clausola presente all’interno del contratto, che prevede un prolungamento dell’attuale accordo fino a giugno 2025.

Il portiere ha ottenuto il rinnovo automatico grazie al raggiungimento del 70% delle presenze quest’anno. Quindi, spiega Romano, nei prossimi mesi ci saranno colloqui tra l’entourage e la società per capire quale sia la strada più giusta per Meret.

Le possibilità sono principalmente due: un nuovo accordo (prevedibilmente con adeguamento economico, ndr) o una cessione quest’estate. Va quindi a svanire la possibilità che anche Meret, come Zielinski, parta a parametro zero.

Meret, scatta il rinnovo automatico fino al 2025: al via i colloqui per decidere il futuro

Il rinnovo dell’estremo difensore azzurro, come anticipato anche nei mesi precedenti anche dall’agente Federico Pastorello, era piuttosto scontato avvenisse. Anche per questa stagione, ad eccezione del periodo nel quale è stato colpito da un infortunio, ha svolto il ruolo di portiere titolare del Napoli, raggiungendo quindi con non troppe difficoltà il 70% delle presenze.

Resta però da capire se Meret sarà il portiere del Napoli anche per la prossima stagione. Tanto cambierà anche a seconda della volontà del nuovo allenatore. Tema allenatore che certamente sarà affrontato durante i colloqui che avranno luogo nei prossimi mesi, dove con ogni probabilità verrà richiesta alla società la centralità di Meret nel progetto Napoli, come accaduto negli ultimi due anni.