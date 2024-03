Napoli, sarà addio in estate: annuncio sul futuro di un azzurro

Nuovi aggiornamenti sul futuro dell’azzurro, che arrivano ad arricchire la pausa Nazionali in casa Napoli. L’annuncio non lascia dubbi.

La pausa per le Nazionali ha coinvolto parecchi calciatori azzurri nel corso degli ultimi giorni, vista l’ampia mole di figure appartenenti al Napoli (fra cui anche Calzona) chiamate a difendere i colori della propria Nazione. In molti sono però stati coloro rimasti a Castel Volturno, causa mancata chiamata o condizione fisica da migliorare. Fra essi troviamo senz’altro i vari Politano, Osimhen, Traore e Dendoncker, con le ultime notizie circa questi due arrivate ad illuminare la serata all’ombra del Vesuvio.

Riscatti Napoli, Dendoncker andrà via

Non una delle principali sorprese che potrebbe colpire il Napoli nelle prossime settimane. Eppure, il ruolo di Leander Dendoncker all’ombra del Vesuvio è quanto di più indecifrabile possibile, visto lo scarso minutaggio del belga e le news che arrivano quest’oggi. Con appena 29 minuti giocati infatti, il centrocampista si prepara a tornare all’Aston Villa nella prossima sessione di mercato dato che, secondo Fabrizio Romano, il calciatore non verrà riscattato dal Napoli.

La società azzurra non sborserà dunque i 9 milioni nelle casse del club inglese, che tornerà ad usufruire di Dendoncker a partire dall’estate 2024. La stessa sorte potrebbe quindi toccare, sempre secondo Fabrizio Romano, anche ad Hamed Junior Traore, cui questione riscatto con il Bournemouth è ancora aperta. Gli azzurri vorrebbero infatti confermare all’interno della propria rosa l’ivoriano, a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite a gennaio. Il cambio di Ds. previsto negli inglesi al termine della stagione ha spinto però la società partenopea a tirare il freno a mano in trattativa, rimandando i discorsi in estate. D’altronde, per Traore, la sua avventura in azzurro si sta rivelando ben più remunerativa rispetto al disastro creatosi con Dendoncker.

Dendoncker, ennesima vittima della scellerata gestione Napoli

Sembrerà pessimista agli occhi dei più, eppure quanto lasciato trasudare dalla gestione Dendoncker esprime solo ciò. Il belga rappresenta l’ennesima vittima “innocente” del pessimo lavoro sul mercato targato Napoli, ed ingaggiato solo per fare numero in quel di gennaio. Un calciatore di talento, che ha saputo destreggiarsi in Premier League e nella miglior generazione appartenente alla Nazionale belga tenuto in panchina a far muffa, e il tutto soltanto per rientrare nei conti di quella ridondante frase più volte ascoltata in inverno. “A gennaio comprerò 4 calciatori“, e così è stato, peccato che su Dendoncker nessuno ci abbia mai creduto.

“Lo ha voluto Mazzarri“, ha provato ad abbozzare il suo agente qualche giorno fa. Lo stesso Mazzarri che gli ha concesso solo 10 minuti contro la Lazio e che lo ha estromesso dalla lista Champions nonostante le divergenze a centrocampo. Con Calzona, neanche a dirlo, la situazione di certo non è migliorata, e ora il Napoli si trova con una vera e propria zavorra in panchina che ha sprecato 6 mesi in fondo alle gerarchie di una squadra che mai ha dimostrato fiducia in lui. Si poteva evitare? Certo, magari tramite l’acquisto di Mangala o Soumare, o con la semplice verità sputata sin da subito d’innanzi ai tifosi, senza ricorrere ad un contentino che, a conti fatti, contento non ha fatto proprio nessuno.