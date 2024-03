Caso Acerbi-Juan Jesus, messaggio a sorpresa: “Non lo merita”

Acerbi-Juan Jesus, il caso continua a far discutere: il tema di discussione è il perdono del centrale partenopeo nei confronti del nerazzurro.

Durante la pausa riservata agli impegni Nazionali sta ancora facendo piuttosto discutere il caso Acerbi-Juan Jesus. L’episodio, accaduto durante Inter-Napoli, la scorsa giornata di Serie A, ha visto il difensore brasiliano del Napoli protestare con veemenza con l’arbitro La Penna, accusando Acerbi di insulti razzisti.

Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, il centrale azzurro ha ritenuto l’episodio come “episodio di campo“, lasciando intendere di voler quasi sorvolare sulla cosa, di per sé molto grave. Poi è arrivata la replica di Acerbi, che ha negato con fermezza. Ecco quindi che Juan Jesus ha deciso di accusare il difensore dell’Inter con un lungo post sui suoi canali social.

È sin da subito apparso chiaro che la questione si sarebbe protratta per le lunghe. La Procura Federale intanto sta indagando sul caso. Acerbi, ovviamente se le accuse dovessero essere confermate, potrebbe incorrere in una sostanziosa espulsione. Si parla di dieci giornate di squalifica. L’episodio ha messo a repentaglio anche la sua presenza a Euro 2024, cosa che fino a pochi giorni fa appariva a dir poco scontata.

Sulla questione è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, attraverso un editoriale presente sull’edizione odierna del quotidiano. Le dichiarazioni si discostano al quanto dal pensiero comune, ma possono portare ad alcuni ragionamenti interessanti. Di seguito un passaggio:

“Acerbi ha trentasei anni, non è più un ragazzino, ed è una persona intelligente e matura. Non merita di chiudere la carriera con una squalifica di questa portata e con una motivazione simile: sono sicuro che farà qualcosa per evitare che altri calciatori o tifosi portino elementi di razzismo negli stadi e fuori”.