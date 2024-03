Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo: occhi sul talento

Nuovo nome per l’attacco del Napoli, spuntato d’improvviso grazie alla news del noto quotidiano. Gli azzurri visionano il giovane.

In casa Napoli l’argomento più caldo è ormai divenuto da mesi il futuro di Victor Osimhen. La punta nigeriana si prepara infatti a salutare la maglia azzurra per una cifra monstre, che chiunque vorrà acquistare il bomber dovrà depositare nelle tasche degli azzurri. Un addio ormai annunciato, e che ha spinto i partenopei ad intraprendere una corsa all’obiettivo ben organizzata, con i nomi dei vari Gyokeres, David e Zirkzee che da mesi bazzicano sui principali quotidiani di informazione sportiva. A questi si sarebbe però aggiunto un profilo appartenente alla Serie B, che avrebbe stregato il Napoli così come altre squadre di Serie A.

Napoli su Bonny, gli azzurri guardano in Serie B

Risponde al nome di Ange-Yoan Bonny il nuovo obiettivo per l’attacco del Napoli. Francese classe 2003, il giovane è infatti alle prese con un’ottima stagione in maglia Parma, che con ogni probabilità porterà i crociati a una nuova promozione in Serie A. I punti di distacco dalle inseguitrici sono ormai molti, e gran merito di ciò è anche dello stesso Bonny, autore di 6 reti e 9 assist in complessive 31 partite stagionali. Numeri dovuti alla mole fisica della punta, perfetta per il gioco di sponda e in grado di mandare più volte in porta i propri compagni grazie all’utilizzo delle sue lunghe leve (1.89m di altezza) e alla sua stazza.

Tali caratteristiche hanno dunque spinto il Napoli a valutare concretamente l’opzione d’acquisto per Bonny, cui concorrenza dalla Serie A si prepara però ad essere spietata secondo Tuttosport. Per il quotidiano infatti, oltre agli azzurri vi sarebbero anche Torino e Bologna sulle tracce della punta francese, dato che entrambi i club potrebbero a breve patire gli addii di figure importanti per il proprio attacco come Sanabria e Zirkzee. Stando a Tuttosport, inoltre, sarebbero proprio i granata a voler anticipare la concorrenza nel più breve tempo possibile, sborsando nelle tasche del Parma i 10 milioni richiesti per l’attaccante. Il Napoli osserva invece la situazione in disparte, ragionando sul da farsi e in ottica futuro nel reparto offensivo.

Napoli su Bonny, non va fatto il passo più lungo della gamba

Una news di mercato alquanto verosimile alle strategie di mercato consone al Napoli quelle inerenti al possibile interesse per Bonny. Un giovane in rampa di lancio, in grado di mettersi in mostra nelle serie minori grazie a un ottimo esborso di talento, rappresenta infatti l’obiettivo preferito della società partenopea, chiamata però questa volta a non far il passo più lungo della gamba. Bonny è infatti un attaccante insolito, puro dal punto di vista della posizione ma innaturale nel modo di giocare, preferendo sfruttare il proprio fisico non per segnare di testa o per sfondare le difese avversarie ma per mandare in porta i compagni di sponda.

Un profilo ottimo per far salire la squadra nei minuti finali o contro le squadre più chiuse, ma che in questo Napoli non può che essere una semplice riserva. Per bruciare le tappe è ancora troppo presto, e un Osimhen così fondamentale e così prolifico non può e non deve essere sostituito da un erede proveniente dalla Serie B. Si rischierebbe, appunto, di fare il passo più lungo della gamba, oltre che di deludere nuovamente la tifoseria in caso di misero esborso economico pur avendo a disposizione i 120 milioni portati dalla cessione del nigeriano. Al contrario, invece, Bonny sarebbe un ottimo giovane in rampa di lancio sulla quale puntare per il futuro, e a cui affidare il ruolo di punta di riserva, date anche le voci che vorrebbero Giovanni Simeone lontano da Napoli in estate. Il tutto, facendo tornare il reparto offensivo azzurro ai fasti di un tempo.