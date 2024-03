Osimhen a rischio contro l’Atalanta? C’è una novità sul recupero

Si avvia verso il recupero dall’infortunio Victor Osimhen, con Napoli-Atalanta sempre più alle porte. Le ultime sul nigeriano.

Nonostante la pausa per le Nazionali abbia caratterizzato le ultime giornate di calcio mondiale, in casa Napoli vi è la concreta voglia di tornare al più presto a calcare il terreno da gioco, in vista di una rimonta ardua ma non impossibile in zona Champions. Un obiettivo che per gli azzurri partirà già dal rientro il 29 marzo, quando al Maradona giungerà l’Atalanta in uno degli ultimi scontri diretti del campionato. 8 giorni separano quindi la formazione partenopea dal calcio d’inizio, con le prime news che giungono anche in merito a un possibile recupero di Victor Osimhen.

Infortunio Osimhen, possibile il recupero per Napoli-Atalanta

Affaticamento muscolare e riapertura della ferita cicatrizzata subita in Nazionale. Questa la prima diagnosi dell’infortunio di Victor Osimhen, che per tali motivi ha saltato l’incontro di San Siro contro l’Inter pur essendo convocato. Il recupero del nigeriano sembrerebbe essere però indirizzato fra una nerazzurra e l’altra, dato che, secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante avrebbe cominciato a correre verso la titolarità contro l’Atalanta.

In mancanza di mister Calzona, che dovrebbe rientrare a Napoli dal ritiro della Nazionale slovacca il prossimo mercoledì (il più tardivo, insieme a Lobotka e Ostigard), gli azzurri hanno infatti svolto il proprio primo allenamento in quel di Castel Volturno dopo il match di San Siro il 21 marzo, con Osimhen che ha visto la propria sessione caratterizzata da lavoro personalizzato in campo. Il primo passo verso un recupero che sarebbe fondamentale da ambo le parti in casa Napoli, con gli azzurri che potrebbero tornare a contare sul proprio bomber per il rush finale del campionato e lo stesso Osimhen che potrebbe ulteriormente mettersi in mostra d’innanzi a possibili acquirenti del caso. Il tutto, anche grazie al suo magnifico score fin qui totalizzato contro l’Atalanta.

Napoli-Atalanta, i nerazzurri una delle vittime preferite di Osimhen

Osimhen corre quindi verso il recupero, con i tifosi del Napoli che corrono invece con la fantasia. Riavere l’attaccante a disposizione per il match contro l’Atalanta sarebbe infatti un plus non da meno per gli azzurri, dato che i nerazzurri rappresentano una delle principali vittime del nigeriano. Proprio contro gli uomini di Gasperini, infatti, la punta trovò la prima rete in Serie A in maglia Napoli, nel corso della stagione 20/21. Dopo aver saltato per infortunio e squalifica entrambe le sfide dell’annata 21/22, Osimhen ha quindi trovato un gol e un assist nei due confronti nell’anno dello Scudetto, con anche l’incontro di novembre 2023 che ha visto la punta protagonista. Entrato dalla panchina, il nigeriano fornì di cattiveria l’assist ad Elmas per il definitivo 1-2 nella sfida del neo debutto di Mazzarri.