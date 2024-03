MoMap Napoli Futsal nella storia: partenopei in finale di Coppa Italia!

MoMap Napoli nella storia: gli azzurri annientano l’Ecocity e volano in finale di Coppa Italia per la prima volta nella storia.

Il MoMap Napoli entra nella storia: con la vittoria schiacciante per contro 0-5 l’Ecocity Genzano, i partenopei raggiungono per la prima volta la finale di Coppa Italia. Tra i protagonisti dellla partita c’è sicuramente il Man of the match Cristian Borruto, autore di tre gol, giocate d’alta classe, quantità e qualità.

La finale si giocherà domenica 24 marzo alle ore 21.15 e sarà in diretta su Sky Sport (canale 202), contro la vincente tra Olimpus Roma, già vincitrice della Regular Season, e L84 Torino, attualmente quarta in classifica.

MoMap Napoli Futsal – Ecocity Genzano, gli highlights della partitayo

PRIMO TEMPO

A 0’30’’ il primo squillo del MoMap Napoli: Salas prova la conclusione dalla distanza che termina però di poco a lato. A 1’25’’ contrattacco dell’Ecocity con Gastaldo, la conclusione lambisce il montante. A 3’52’’ Bolo vicinissimo al gol, il mancino del 24 trova, sul più bello, le mani di Mammarella. A 4’36’’ pericoloso il Genzano, Barra da posizione defilata colpisce il palo esterno. Romano tenta il tiro angolato mettendo a dura prova Bellobuono, respinta sicura dell’estremo difensore azzurro. A 6’54’’ due volte pericoloso il MoMap Napoli prima con De Luca, il tiro del 7 sfiora l’incrocio, poi con Salas che, con Mammarella fuori dai pali, cerca, invano, il tocco sotto. A 9’30’’ siluro di Bolo dalla distanza: Mammarella ancora una volta risponde presente. A 10’51’’ il MoMap Napoli passa in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio piazzato il 28 partenopeo è il più lesto sulla respinta di Bissoni e sigla lo 0-1. A 16’36’’ grandissimo riflesso di Bellobuono, De Oliveira si gira in un fazzoletto e tenta il tiro all’incrocio, parata plastica del portiere azzurro. A 18’06’’ transizione micidiale del MoMap Napoli Futsal finalizzata egregiamente da Borruto all’angolino basso. Termina 0-2 prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 1’58’’ Bellobuono è costretto a lasciare il terreno di gioco, l’estremo difensore azzurro fermato da un problema muscolare. Al suo posto dentro De Gennaro. A 3’05’’ il primo intervento di De Gennaro, il 94 partenopeo respinge sicuro il tiro di Fantecele. A 3’45’’, sul tiro di Lo Cicero, De Gennaro si oppone in maniera perfetta. A 5’29’’ ancora decisivo l’estremo difensore del MoMap Napoli: sugli sviluppi di un calcio piazzato intervento tempestivo sul tap-in di Lo Cicero. A 5’52’’ Barra fa una giocata da pivot puro, termina di un soffio a lato il tiro. A 12’07’’ De Gennaro risponde ancora presente: parata plastica dell’estremo difensore azzurro. A 12’16’’ magistrale azione di Borruto, l’argentino fa tutto da solo, scarta Mammarella e serve Bolo, per il 24 un gioco da ragazzi spingerla in rete. A 12’49’’ il Genzano schiera Romano come portiere di movimento e il MoMap Napoli subito ne approfitta: Borruto a porta vuota prima colpisce il palo e poi, sulla respinta, spinge la palla in porta. A 13’59’’ il 94 del MoMap Napoli Futsal compie un altro miracolo. A 17’53’’ prima De Gennaro e poi Bolo salvano ancora una volta il clean-sheet. A 19’06’’ Borruto trova il quinto gol: tripletta straordinaria dell’aergentino.

MoMap Napoli in finale di Coppa Italia, le parole di Borruto

Queste le parole del Man of the Match Borruto al termine della gara stravinta grazie anche alla sua magnifica tripletta.

Siamo stati autori di una grandissima prova di squadra, l’abbiamo vinta grazie ad una perfetta fase difensiva. Queste partite vanno vinte in qualsiasi modo, conta solo il risultato. Ora dobbiamo recuperare le forze in vista della finale. Non sappiamo ancora il nostro avversario ma sicuramente sarà una partita difficilissima.

ECOCITY GENZANO-MOMAP NAPOLI FUTSAL 0-5 (0-2 p.t.)

ECOCITY GENZANO: Mammarella, Gastaldo, De Oliveira, Bissoni, Fantecele, Romano, Pina, Di Ponto, Lo Cicero, Barra, Luizinho, Pedrinho. All. Angelini.

MOMAP NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Salas, Borruto, Bolo, Ercolessi, De Luca, Colletta, De Simone, Duarte, Saponara, De Gennaro. All. Colini.

MARCATORI: 10’51’’ p.t. Duarte (N), 18’06’’ Borruto (N), 12’16’’s.t. Bolo (N), 12’49’’ Borruto (N), 19’06’’ Borruto (N).

AMMONITI: 3’59’’p.t. Duarte (N), 15’03’’ Salas (N), 15’52’’ Bissoni (G), 18’29’’ Barra (G), 18’29’’ dalla panchina De Gennaro (N), 4’26’’ s.t. De Luca (N).