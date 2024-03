Colpo super nel mirino del Napoli: “Lo porta Calzona”, richiesti più di 25 milioni

Nuovo scenario di mercato in casa Napoli, dove l’arrivo dell’obiettivo azzurro potrebbe essere favorito da Calzona. Le ultime news.

Andrà di scena quest’oggi in quel di Castel Volturno il secondo allenamento targato SSC Napoli nel corso della sosta per le Nazionali, che tanti top vede assenti dalla struttura azzurra. Presenti all’SSCN Konami Training Center, però, i vari Osimhen, Simeone, Traore, Dendoncker, Natan, Mario Rui e molti altri, pronti a lavorare in vista dell’importante sfida di rientro contro l’Atalanta. Un match alquanto particolare, che vedrà mister Calzona assente dalla preparazione se non per gli ultimi due giorni. Questo, a causa dell’impegno del tecnico in Slovacchia con la Nazionale, e del suo rientro il 28 marzo in quel di Napoli. Un danno parecchio ampio, che potrebbe però esser ricucito dallo stesso Calzona tramite la sorprendente ed astuta mossa di mercato.

Capitolo difesa, Calzona può portare Hancko al Napoli

Ha avuto parecchio a che fare con il Napoli David Hancko, e non solo a causa delle ultime notizie che hanno dipinto il centrale slovacco in ottica azzurra. Negli ultimi giorni infatti, il difensore del Feyenoord ha convissuto con due importanti pedine dello scacchiere partenopeo, quali Lobotka (con cui ha battagliato per il premio di miglior giocatore slovacco dell’anno) e ovviamente mister Calzona. Fattori, questi, che secondo l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport potrebbero favorire il Napoli in un’eventuale corsa di mercato.

L’ex Fiorentina è apparso infatti nel mirino dei campani già la scorsa estate, quando l’obiettivo principale era sostituire il partente Kim. A distanza di un anno, De Laurentiis e soci potrebbero però tornare sul profilo di Hancko, reduce da un’idilliaca stagione al Feyenoord condita anche da un contratto prolungato fino al 2028. Tale fattore non spaventa però il Napoli, pronto a mettere sul piatto i 25-30 milioni richiesti dal club di Rotterdam per colmare un pesante vuoto in retroguardia lasciato dall’addio del coreano. Il tutto, sotto la gestione di Calzona, che potrebbe convincere il centrale ventisettenne a tornare in Italia consigliandone il passaggio al Napoli, che il tecnico rimanga oppure no all’ombra del Vesuvio.

Asse Napoli-Feyenoord calda, è il momento di capitalizzare

Nonostante in molti non abbiano ritenuto un nome caldo quello di Hancko per la difesa azzurra, quest’ultimo ha saputo smentire gli scettici grazie alle splendide prestazioni maturate in Olanda. Rispetto a quanto fatto in maglia Fiorentina infatti, lo slovacco è ampiamente cresciuto nel corso degli anni, regalandosi una stagione da sogno al Feyenoord e guidandone la difesa anche in pesanti gare di Champions ed Europa League. Compiti niente male, svolti alla perfezione dal pupillo di Calzona, che potrebbe rappresentare il giusto mix di esperienza e forza in casa Napoli. Il tutto, a cifre basse e non superiori ai 30 milioni, rare al giorno d’oggi per un mercato centrali tanto ristretto quanto in crescita in chiave economica.

Gli ottimi rapporti fra i due club sono inoltre idilliaci, ed è adesso il momento di battere il ferro finché caldo, in modo da permettere a De Laurentiis di instaurare i primi contatti anche per il vero top player del Feyenoord: Santiago Gimenez.