Ultim’ora dalla Georgia, la notizia riguarda Kvara: cosa è successo

Arriva dalla Georgia l’ultima notizia in grado di caratterizzare anche Khvicha Kvaratskhelia. Prima news per il Napoli dalla sosta.

A Napoli, la sosta per le Nazionali è cominciata con il botto, visti i tanti e ripetuti strascichi riportati dal caso Juan Jesus-Acerbi. In attesa delle conclusioni inerenti alla vicenda però, le acque si sono leggermente calmate, dando vita alle prime sfida fra le rappresentative delle Nazioni in amichevoli o match validi per le qualificazioni agli ultimi posti disponibili per Euro2024. Uno scenario, questo, che ha visto coinvolta anche la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia, sulle quali giungono le prime news all’ombra del Vesuvio. Cosa è accaduto dopo l’odierna sfida al Lussemburgo.

La Georgia batte il Lussemburgo, Europei ad un passo per Kvaratskhelia

Si è giocata quest’oggi alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi la prima semifinale di qualificazione ad Euro2024. In particolare, essa ha visto come protagoniste la Georgia di Kvaratskhelia e il meno quotato Lussemburgo, facenti parte del “Tabellone C” assieme a Grecia e Kazakistan. Assente dalla sfida per squalifica, il numero settantasette del Napoli ha però potuto godere di un’ottima visione dalle tribune dell’impianto, visto il successo maturato dalla sua Nazionale per 2 reti a 0.

Un gol per tempo per la formazione biancorossa, non influenzata dall’assenza di Kvara e passata in vantaggio al minuto numero 40 grazie alla firma di Zivzivadze. La punta del Karlsruher ha difatti aperto le danze prima di chiuderle 23 minuti dopo, nel secondo tempo, con la sua doppietta che ha spento le speranze degli ospiti al 63°. Questo, anche a causa dell’espulsione di Chanot avvenuta 7 giri di lancetta prima, e che ha ulteriormente tagliato le gambe al Lussemburgo. In Georgia si attende dunque l’appuntamento con la storia, che potrebbe vedere interessata anche la stessa città di Napoli. Kvarsatskhelia, scontata quest’oggi la squalifica, sarà infatti in campo nella finalissima, pronto a regalare una gioia a tutto il popolo georgiano e ad innalzare ancor di più il proprio status.

Kvaratskhelia si gioca gli Europei, quando la finale con la Georgia

Dopo aver battuto il Lussemburgo, la Georgia si appresta a vivere una lunga serata d’innanzi alle TV del proprio ritiro a Tbilisi. Questo, perché alle 20.45 scenderanno in campo Grecia e Kazakistan, che daranno vita alla seconda semifinale del gruppo C di qualificazione agli Europei. La vincente del confronto sarà infatti colei che affronterà Kvratskhelia e i suoi uomini con in palio uno degli ultimi pass per Euro2024, con i favori del pronostico che vertono a sorpresa verso la sortita kazaka. In ogni caso e chiunque siano gli avversari, la Georgia tornerà in campo il 26 marzo alle ore 20.45 sul suolo casalingo. Dovessero i biancorossi vincere, oltre a centrare un vero e proprio appuntamento con la storia, andrebbero a concludere la formazione di un complicato gruppo agli Europei, affiancando Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia.