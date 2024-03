Assurdo Spalletti, torna sul caso tra Juan Jesus e Acerbi: tifosi del Napoli senza parole

Luciano Spalletti, c.t dell’Italia, ha parlato dal ritiro della nazionale negli Stati Uniti, dove gli azzurri affronteranno il Venezuela.

Ci siamo, manca sempre meno alla prima amichevole dell’Italia, i quattro volte campioni del mondo, domani alle 22 italiane affronteranno il Venezuela. La casa dell’incontro sarà il “Chase Stadium” di Fort Lauderdale, la casa dell’Inter Miami di Lionel Messi e David Beckham.

La nazionale di Luciano Spalletti, commissario tecnico dalla scorsa estate, si è qualificata negli scorsi mesi all’Europeo 2024, nel corso del contestatissimo scontro diretto contro l’Ucraina, segnato dal rigore non concesso ai gialloblù. I campioni d’Europa in carica, nonostante tutto, partiranno per la spedizione con il dovere di difendere il titolo conquistato nel 2021 con Roberto Mancini.

Spalletti fa chiarezza: le parole del commissario tecnico dal ritiro

Dal ritiro degli Stati Uniti, il sopracitato Spalletti, ha preso parola, la prima domanda posta all’allenatore, come accaduto lunedì, ha riguardato il caso Acerbi – Juan Jesus. Questa la risposta di Spaleltti: “Se ne parla più di quanto sia avvenuto, io ci vado sempre dentro le situazioni. Bisogna star tranquilli, sono entrambi due bravi ragazzi”.

Un messaggio “strano”, quantomeno inaspettato di Spalletti, ex allenatore dello stesso Juan Jesus e da sempre promotore della lotta al razzismo e di qualsiasi tipo di discriminazione. Già lunedì sera, però, lo stesso commissario tecnico aveva provato a stemperare i toni, dichiarando: “Juan? Non l’ho sentito, aveva il telefono spento. Da quel che mi ha raccontato Acerbi però non credo ci sia stato razzismo, bisogna in ogni caso comunque stare attenti anche quando si denunciano determinate cose”.

La vicenda resta da valutare, ciò che appare certa, ad oggi, è però la brutta figura dell’Italia calcistica e non solo. Un brutto evento che si sarebbe potuto chiudere nel rettangolo verde grazie all’estrema eleganza di Juan Jesus, ma che è finito per ridursi al solito gioco del nascondino. Da Acerbi, che nella giornata di lunedì aveva negato fermamente qualsiasi frase specificando che: “Juan aveva capito male, gioco da 20 anni e non ho mai detto nulla di razzista nella mia carriera”, sino a questo tentativo difensivo quantomeno discutibile dello stesso Spalletti. Uno Spalletti 2.0, lontano parente sotto l’aspetto comunicativo da quello ammirato a Napoli e non solo, con ogni probabilità, però, il peso della casacca o panchina che in questo caso difende non è indifferente e la scelta del “politicamente corretto” l’avrà fatta da padrone. Dispiace, ma è così.