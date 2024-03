Osimhen via anche senza clausola: svelate le cifre che accetterà il Napoli

Napoli, Osimhen può partire quest’estate anche ad un prezzo inferiore a quello della clausola rescissoria presente sul contratto: le cifre.

Il futuro di Osimhen con la maglia del Napoli è sempre più in bilico. La stagione poco entusiasmante degli azzurri sta spingendo di fatto il bomber azzurro a lasciare la squadra. Con la sua cessione gli azzurri daranno vita ad una vera e propria rivoluzione in estate, che partirà con la scelta del nuovo allenatore.

Su Osimhen pende però una clausola rescissoria, presente sul contratto da oltre dieci milioni di euro firmato solo pochi mesi fa. De Laurentiis non ha mai parlato di una cifra precisa, ma ha confermato la presenza di una clausola valida solo per l’estero, che ha fatto sapere esser molto alta.

Calciomercato, Osimhen lascia il Napoli quest’estate? La cifra della possibile cessione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che la clausola ammonta a 130 milioni di euro. Una cifra molto importante, che permetterebbe al Napoli, considerato anche il modus operandi degli ultimi anni in tema calciomercato, praticamente di rifondare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo il quotidiano però potrebbe non esser questa la cifra che il Napoli incasserà. A gennaio infatti De Laurentiis ha parlato di cessione probabilissima, segnale che i rapporti con il calciatore sono praticamente rotti. Quindi se il calciatore spingerà forte per lasciare il Napoli è possibile che venga ceduto ad una cifra inferiore rispetto ai 130 milioni di euro imposti dalla clausola rescissoria.

In ogni caso, precisa il quotidiano, si tratta di un tesoretto importante, che De Laurentiis è obbligato a sfruttare al meglio. In primis per cercare un sostituto valido e poi per rinforzare il resto della rosa. Anche perché la prossima stagione il Napoli perderà altre pedine importanti, come Zielinski, che invece si trasferirà all’Inter a parametro zero.

Cessione Osimhen, il Napoli valuta i possibili sostituti

Non sarà certo facile sostituire un attaccante che in 100 partite ha segnato 61 gol con la maglia del Napoli, più di un gol ogni due partite. Una media impressionante, che ben rappresenta l’impatto del calciatore ex Lille sul gioco degli azzurri, nelle ultime stagioni. È pur vero che, negli anni di permanenza in azzurro, sono davvero troppe le partite saltate per infortunio o per altri motivi.

In ogni caso il team di scouting del club partenopeo ha una lista di profili interessanti. Tra i possibili sostituti il Napoli osserva da tempo David, canadese del Lille. Negli ultimi mesi si è parlato poi di Benjamin Sesko, classe 2003 del Lipsia e Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, sorpresa del campionato di Serie A.