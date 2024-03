Napoli, super rilancio per il grande obiettivo: la cifra è clamorosa

Il Napoli ha iniziato a muoversi con largo anticipo in vista del mercato estivo. Pronto il super rilancio per il grande obiettivo di mercato degli azzurri.

La stagione del Napoli non è ancora conclusa, visto che gli azzurri dovranno disputare ancora 9 gare di campionato prima di chiudere definitivamente quest’annata. Calzona sta provando a risollevare il gruppo e trascinarlo verso una qualificazione in Champions League che sarebbe miracolosa.

Intanto si inizia già a parlare di mercato, con gli azzurri che hanno già iniziato a muoversi su alcuni profili per rinforzare l’organico per la prossima stagione. Pronto il rilancio da capogiro per il grande obiettivo per la sessione estiva.

Pronto il super rilancio del Napoli per l’obiettivo di mercato

Nonostante intorno al Napoli ci siano diversi dubbi in vista della prossima stagione, la campagna estiva si è già iniziata a movimentare. Gli azzurri stanno provando a portarsi avanti su alcuni obiettivi di mercato, in modo da anticipare anche la concorrenza. Sono diversi i nomi interessanti presenti sul taccuino di Mauro Meluso, che è pronto a rinforzare l’organico del Napoli. In particolare, in casa Napoli piace molto il centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov. La dirigenza azzurra aveva offerto 40 milioni a gennaio, che sono stati prontamente respinti dal club ucraino. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, il Napoli sarebbe pronto al rilancio clamoroso di 55 milioni di euro per acquistare l’ucraino. Il centrocampista ha stregato i dirigenti azzurri, ma anche quelli di altri top club. Difatti su Sudakov c’è il forte interesse di Juventus, Chelsea ed Arsenal, che sono pronte a battagliare con gli azzurri.

D’altro canto, il Napoli vuole anticipare la concorrenza per evitare che il prezzo lieviti ulteriormente e diventi proibitivo per le casse del club. Per questo motivo sin da gennaio, il Napoli sta spingendo con lo Shakhtar Donetsk per ottenere l’ok definitivo per poi poter trattare con il giocatore. Ovviamente l’affare è tutt’altro che semplice, visto che i club inglesi hanno un potere economico maggiore rispetto a quello del Napoli, e ciò potrebbe far saltare la trattativa. Gli azzurri continuano dunque a premere per portare all’ombra del Vesuvio Sudakov, che sarebbe un colpo che scalderebbe la piazza. Il centrocampista ucraino in questa stagione ha stupito per il suo grande rendimento nonostante i soli 21 anni. Dopo una campagna acquisti negativa la scorsa estate, il Napoli vuole assolutamente rifarsi, e Sudakov potrebbe essere solamente uno dei tanti botti di mercato del club di De Laurentiis.