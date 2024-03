L’agente fa preoccupare il Napoli: nessun dubbio sul futuro

Con l’avvicinamento al mercato estivo, iniziano a circolare diverse indiscrezioni. L’agente dell’azzurro si esprime sul futuro del suo assistito.

In casa Napoli riprenderanno in data odierna gli allenamenti, che saranno guidati dallo staff di Calzona, visto che il tecnico è impegnato con la Nazionale slovacca. Diversi azzurri sono partiti verso i ritiri delle proprie nazioni, mentre altri sono rimasti a Castel Volturno per prepararsi al meglio in vista della super sfida contro l’Atalanta.

Nel frattempo si inizia a parlare anche di mercato, con il Napoli che sarà tra i club protagonisti della prossima sessione. Sono arrivate le dichiarazioni dell’agente dell’azzurro, che ha messo in apprensione i tifosi del Napoli.

Annuncio sul futuro dell’azzurro: tifosi in apprensione

Al termine della sosta delle Nazionali, il Napoli si appresterà al tour de force finale verso il termine della stagione. La squadra di Calzona proverà a fare il massimo per raggiungere un’insperata qualificazione alla prossima Champions League, che ad oggi è molto complicata. Intanto si inizia a parlare anche sul futuro di diversi azzurri, che in estate dovranno decidere se restare al Napoli, o se cambiare aria. Mentre Lobotka è impegnato nel ritiro della sua Slovacchia sotto la guida proprio di Calzona, sono arrivate le parole del suo agente, Branislav Jasurek. L’agente dell’azzurro ha creato apprensione nei tifosi del Napoli, visto l’annuncio sul futuro dello slovacco: “Penso che sarà un giocatore appetibile per tanti club, non solo per gli azzurri”. Parole che aprono dunque anche ad un’ipotetica cessione di Lobotka al termine della stagione. D’altronde molti club sono interessati allo slovacco, che anche in questa stagione nefasta si è confermato tra i migliori del Napoli.

L’agente ha proseguito parlando anche di possibili squadre interessate, partendo da un retroscena sulla Saudi League: “In estate abbiamo incontrato la dirigenza del Napoli per parlare di un’offerta dalla Saudi League. È accaduto lo stesso con Osimhen, ma per lui la proposta migliore era europea. La Saudi League avrebbe cambiato la vita di Stani, ma lui voleva giocare la Champions. In futuro, se arriverà un’altra offerta irrinunciabile, la valuteremo insieme al Napoli”.

Jasurek, infine, parla anche di una possibile corte del Barcellona, dopo le belle parole espressa da Xavi nei confronti del suo assistito: “In futuro gli piacerebbe giocare in un club che lotta per vincere la Champions. Abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe ma devono succedere tante cose. Stani ha gradito le dichiarazioni di Xavi, spesso lo contatto in spagnolo, ci sentiamo e mi chiedo spesso come stia Lobotka”.