La Juve beffa il Napoli, doppio scippo di mercato in vista: “Possono prendere entrambi”

Continuano i duelli di mercato fra Napoli e Juventus, con le parole che sembrerebbero premiare i bianconeri nel doppio confronto per gli obiettivi.

La pausa per le Nazionali ha portato alla città di Napoli e ai suoi tifosi numerose voci di mercato da analizzare. Una su queste, la situazione Georgiy Sudakov, esterno e trequartista di proprietà dello Shakhtar Donetsk e conteso per la prossima estate proprio tra partenopei e la Juventus dell’ex Giuntoli. Un duello di mercato che si infiamma dunque da marzo, e che potrebbe trovare compagnia in altre due piste di mercato sondate allo stesso tempo da entrambi i club. Qui, però, stando al Direttore sportivo il favore dei pronostici sarebbe ben più improntato sul club di Torino, pronto al doppio scippo nei confronti del Napoli.

Koopmeiners, per Pierpaolo Marino la Juventus è in vantaggio sul Napoli

Attraverso giocate e fiammate sempre più convincenti in maglia Atalanta, Teun Koopmeiners rappresenta uno dei giocatori più in forma dell’attuale campionato di Serie A. Profilo, il suo, sempre più in crescita anno dopo anno, e conteso in Italia da Napoli e Juventus. 50 milioni richiesti da Percassi ballano quindi sul capo dell’ex calciatore dell’Az Alkmaar, sulla quale è intervenuto l’attuale Direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino. L’ex azzurro ha quindi parlato a TVPlay della possibile faida per il nerazzurro con protagonisti partenopei e bianconeri, schierandosi dalla parte di questi ultimi per il trionfo finale.

“Koopmeiners alla Juventus? I soldi in ballo sono tanti, si parla di circa 50 milioni, ma fra Juventus e Atalanta il rapporto è ottimo“, le prime parole di Marino. “Le due parti troveranno le formule e secondo me l’accordo si farà“, quanto aggiunto come sentenza finale dal Direttore. Parecchio sicuro in questo caso Marino, che non ha lasciato spazio nel proprio discorso a nessun accenno di Napoli nel futuro di Koopmeiners. Situazione, questa, alquanto analoga per un ulteriore obiettivo degli azzurri, questa volta molto più vicino all’Udinese dello stesso Marino.

“Koopmeiners non esclude Samardzic”, Marino esalta il mercato Juventus

Terminato il discorso su Koopmeiners, Marino ha continuato a parlare con gli amici di TVPlay di altre possibili piste di mercato da seguire per la Juventus. Fra esse, il calciatore della sua Udinese Lazar Samardzic, per larghi tratti del mercato estivo vicino al Napoli ma poi sfumato dall’orbita azzurra a causa di accordi non trovati con il padre del calciatore. “Conosco personalmente il padre di Lazar ed è sempre stata una persona ragionevole. Con lui l’intesa è sempre nata dopo appena 5 minuti, e mi pare strano che tutte queste voci sul suo conto siano venute fuori ultimamente“, quanto detto da Marino. “Samardzic alla Juventus? Koopmeiners non esclude il suo arrivo. L’olandese sarebbe un profilo già pronto su cui puntare subito. L’altro sarebbe un’ottima alternativa per il futuro“, il giudizio finale del Direttore sportivo, che neanche qui ha lasciato spazio alle possibilità del Napoli.