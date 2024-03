Koopmeiners svela tutto sul Napoli: poi l’annuncio per l’estate

Koopmeiners al Napoli? In estate i tifosi azzurri hanno assaporato il colpaccio: il centrocampista dell’Atalanta svela tutto sulla trattativa

In tanti ricorderanno le frequenti voci di mercato della scorsa estate, riguardanti Piotr Zielinski e un suo eventuale passaggio all’Al-Ahli, in Arabia Saudita. Alla fine il polacco rifiutò la ricca proposta del club saudita, in attesa di una proposta congrua di rinnovo contrattuale da parte del Napoli, che però non si è mai concretizzata.

Nel mentre gli azzurri provavano a portarsi a casa un nuovo centrocampista. I nomi che hanno fatto sognare i tifosi partenopei sono stati quelli di Gabri Veiga, poi approdato proprio all’Al-Ahli, in Arabia Saudita, e Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta.

Le dichiarazioni di Koopmeiners sull’interesse del Napoli la scorsa estate

Direttamente dal ritiro dell’Olanda Koopmeiners ha rilasciato un’intervista al De Telegraaf riguardo il suo futuro all’Atalanta. Ha parlato anche dell’interesse del Napoli di quest’estate. Di seguito le parole riportate dal Corriere dello Sport:

TRATTATIVA CON IL NAPOLI – “Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati”.

Se la scorsa estate l’accordo non è arrivato è possibile che gli azzurri ritornino sul centrocampista olandese? La volontà del calciatore è ben chiara: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo”, spiega durante l’intervista.

Ha quindi aggiunto: “La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere”. Voglia di Premier League quindi anche per Koopmeiners, attratto dal campionato più competitivo del mondo.

Anche la Juventus su Koopmeiners: la reazione del calciatore

Si legge anche una bella dichiarazione d’affetto nei confronti dell’Atalanta, club che ha portato Koopmeiners alla ribalta. Queste le parole del centrocampista: “E poi spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo”.

Su di lui è forte anche l’interesse della Juventus, che da tempo è alla ricerca di un rinforzo di livello a centrocampo. Se, cosa molto probabile, i bianconeri dovessero centrare la qualificazione in Champions è possibile che si fiondino proprio sul numero 7 dell’Atalanta. Voci di mercato che lo stesso Koopmeiners ha ben presenti: “Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate”,