Koopmeiners, nuovo annuncio sul futuro: la dichiarazione sui social

Il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners si è espresso in un’intervista sul proprio futuro. In questi minuti è arrivato un nuovo annuncio sui proprio social.

Uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è finito nel mirino di vari top club italiani ed europei, che sono pronti a darsi battaglia a suon di milioni per aggiudicarselo.

Intanto il centrocampista olandese in un’intervista ha annunciato che il suo futuro sarà lontano dall’Atalanta, che saluterà al termine della stagione. Negli ultimi minuti, è arrivato un nuovo annuncio di Koopmeiners sul proprio futuro, ma stavolta sui propri profili social.

Nuovo annuncio di Koopmeiners sul proprio futuro: le parole sui social

Il futuro di Teun Koopmeiners sarà lontano dall’Atalanta, da cui si separerà al termine di questa stagione. Proprio in un’intervista rilasciata in data odierna, l’olandese ha annunciato la propria decisione sul futuro, che lo vedrà lontano da Bergamo. Sono diversi i club interessati a lui, tra cui il Napoli, che la scorsa estate è stato vicinissimo ad acquistarlo. Proprio in questi istanti però, è arrivato un nuovo annuncio di Koopmeiners sul proprio futuro tramite il suo profilo Instagram: “Combatterò ogni partita. Ho troppo rispetto per l’Atalanta e sono molto felice qui”. Una dichiarazione d’amore da parte del centrocampista olandese verso il suo attuale club. Dunque nonostante l’annuncio dell’addio al termine della stagione, Koopmeiners ha voluto precisare che darà il massimo per il club bergamasco fino all’ultimo minuto disputato con la maglia della Dea. Un bel gesto da parte del centrocampista atalantino, che dimostra il forte legame che si è instaurato con l’intera piazza.

Nonostante queste belle parole, ci sarà comunque l’addio al termine della stagione attuale. Diversi top club si sono già fatti avanti nel corso di questi mesi per provare a strappare l’accordo in anticipo sulla folta concorrenza. Il Napoli da sempre è sulle tracce di Koopmeiners, con il suo approdo in azzurro sfiorato nel corso dell’ultima estate. De Laurentiis proverà a chiudere definitivamente l’operazione la prossima estate, anche se molto dipenderà dal piazzamento in campionato del Napoli. Difficilmente Koopmeiners si trasferirà in un club che disputi competizioni europee inferiori rispetto all’Atalanta. Per questo motivo il Napoli deve cercare in ogni modo di piazzarsi in campionato dinanzi all’Atalanta. L’occasione più ghiotta si presenterà immediatamente dopo la sosta delle Nazionali, quando al Maradona si disputerà proprio Napoli-Atalanta. In caso di successo gli azzurri scavalcherebbero i bergamaschi, mettendosi in una posizione di vantaggio in classifica, ma anche per l’eventuale acquisto di Koopmeiners.