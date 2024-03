Futuro Sarri, si aprono due piste: c’entra anche il Napoli

Dopo aver rassegnato le dimissioni con la Lazio l’ex Napoli Sarri è pronto a voltare pagina: per la prossima stagione si aprono due possibilità

La stagione di Sarri sulla panchina della Lazio si è conclusa anticipatamente. Dopo l’ottima seconda posizione della passata stagione, quest’anno le cose non sono andate per il meglio. Troppe le difficoltà incontrate dai biancocelesti, che ora occupano la nona posizione in classifica.

Difficoltà tali da indurre Maurizio Sarri a rassegnare le dimissioni prima della fine della stagione. La scorsa partita la Lazio è stata allenata da Martusciello, vice di Sarri, ma dopo la sosta siederà sulla panchina dell’Olimpico Igor Tudor, allenatore avvicinato anche al Napoli dopo l’esonero di Garcia.

Sarri, le ultime indiscrezioni sul futuro: può tornare al Napoli?

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge un approfondimento proprio sul futuro dell’ex allenatore del Napoli. Il quotidiano elenca principalmente due strade per il futuro di Sarri: la Fiorentina e un romantico ritorno al Napoli, al quale i bookmakers hanno dato un discreto spazio.

La Fiorentina a fine stagione dovrà dire addio a Vincenzo Italiano, che ha fatto sapere di voler lasciare il club. Italiano è anche lui tra le possibili opzioni per la panchina del Napoli. I Viola quindi, come sostituto dell’ex allenatore dello Spezia, starebbero pensando proprio a Maurizio Sarri.

Sarri-Napoli, i bookmakers aprono ad un ritorno in azzurro

C’è da dire però che i bookmakers quotano Sarri anche come possibile sostituto di Xavi al Barcellona, cosa oggettivamente poco probabile. Sicuramente il suo ritorno sarebbe ben visto da una buona parte di tifosi del Napoli, ma le reali possibilità che ciò avvenga sono a dir poco risicate.

Però in un ipotetico ritorno al Napoli gli azzurri in rosa non si troverebbero affatto spaesati. Questo perché con l’attuale tecnico partenopeo Calzona, che ha svolto per tanti anni il vice di Sarri, i metodi di allenamento e lo stile di gioco sono molto simili a quelli in precedenza utilizzati da Sarri in azzurro.

Napoli, Sarri e la Fiorentina: intrecci di mercato legati dal destino

La straordinaria cavalcata del Napoli 2017\2018 si infranse proprio al Franchi, contro la Fiorentina, quando il Cholito Simeone mise a segno una memorabile tripletta. E nel destino di Sarri, arrivati a questo punto, pare esserci proprio la Fiorentina, la squadra che di fatto gli ha negato lo scudetto con il suo Napoli, quasi uno scherzo del destino.