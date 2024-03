Conosce bene Italiano, l’annuncio sul Napoli non lascia dubbi: avete sentito?

Spuntano nuove dichiarazioni circa Vincenzo Italiano e un suo possibile approdo sulla panchina del Napoli. Le parole sul tecnico.

Si guarda alla sosta per le Nazionali in casa Napoli dove, oltre ai numerosi calciatori convocati, ha salutato momentaneamente la città partenopea anche mister Francesco Calzona. L’attuale tecnico degli azzurri ha infatti intrapreso il proprio primo viaggio di ritorno in direzione Slovacchia, proprio per allenare la formazione in tale pausa, tenendo fede al suo doppio incarico. Una situazione che ha di riflesso dato adito alle nuove voci circa il possibile allenatore del futuro per il Napoli, dato che il rinnovo di contratto per Calzona è tutto fuorché sicuro. Ecco dunque giungere le dichiarazioni su più profili da parte dell’agente, inerenti in particolare a Vincenzo Italiano.

Italiano-Napoli, parla l’agente: voci anche su Sarri e Zanetti

Tornando a parlare di allenatore in quel di Napoli, quasi impossibile risulta scindere il discorso dal nome di Vincenzo Italiano, a lungo accostato ai partenopei già prima dell’annuncio di addio alla Fiorentina al termine della stagione. Su tale argomento è quindi intervenuto ai microfoni di Radio CRC Andrea D’Amico, agente del tecnico e ben chiaro sulla situazione. “Vincenzo ha fatto bene in qualsiasi squadra che ha allenato, perché già da calciatore era un allenatore in campo. Ora è divenuto anche più carismatico, e sarebbe un ottimo profilo per allenare il Napoli“, quanto detto dal procuratore.

Frasi che hanno fatto sprizzare gioia a tutti i più assidui sostenitori dell’attuale mister della Fiorentina, sebbene D’Amico abbia continuato il proprio discorso aggiungendo altra carne al fuoco. “Italiano non è l’unico profilo da dipingere in ottica Napoli. Anche Paolo Zanetti potrebbe essere un buon tecnico per gli azzurri, visto quanto fatto a Venezia ed Empoli“, l’aggiunta dell’agente, che ha poi concluso il tutto bocciando l’ipotesi ritorno di Maurizio Sarri. “Sarri? Lo escluderei. I ritorni non vanno mai bene nel mondo del calcio, in campo così in panchina“, la conclusione ad opera di D’Amico.

Napoli, Zanetti e Italiano sono davvero gli uomini giusti?

Un discorso molto ampio quello aperto dal buon Andrea D’Amico, che ha saputo regalare ai tifosi azzurri più fronti sulla quale viaggiare. Innanzitutto, anche noi ci sentiamo in dovere di bocciare l’idea Sarri-bis, per quanto essa possa essere romantica. Gli interpreti attuali sono infatti ben diversi sia da quelli che il tecnico toscano allenò fra il 2015 e il 2018 sia da coloro che il mister ha lasciato qualche giorno fa nella sponda biancoceleste della Capitale. Un ritorno di Sarri dovrebbe infatti coincidere con una rivoluzione totale della rosa e, benché essa sia già stata annunciata più volte negli ultimi mesi, esporsi ad un ulteriore rischio non sarebbe la scelta più saggia da effettuare dopo una stagione tremenda come quella attuale.

Ben diverso è invece il discorso Italiano, che oltre ad essere il più accessibile fra gli obiettivi possiede anche un tipo di gioco consono al Napoli attuale, con parecchi pupilli che potrebbero lasciare Firenze proprio per giungere all’ombra del Vesuvio, dove il matrimonio con il club partenopeo sarebbe ben felice. Da scartare, infine, anche l’ipotesi Zanetti, dato che dopo l’avventura al Venezia e il brusco esonero con l’Empoli, giungere in Campania sarebbe un salto di qualità fin troppo ampio per un allenatore tanto talentuoso quanto ancora acerbo per queste vette. Se la volontà fosse quella di sperimentare, infatti, noi di SpazioNapoli riteniamo ben più sicuro lo scenario di rinnovo per Calzona.