“Ci renderanno ridicoli”, iniziativa per Juan Jesus: assurdo attacco ai napoletani (FOTO)

Il caso di presunto razzismo tra Juan Jesus e Acerbi continua a far discutere, ma tra le tante opinioni di queste ore ce n’è una che attacca i tifosi del Napoli.

Dal termine di Inter-Napoli di domenica sera un solo argomento tiene banco, ovvero il caso di presunto razzismo per qualche parola di troppo detta da Francesco Acerbi a Juan Jesus. La vicenda sta prendendo una piega poco piacevole, con velate accuse lanciate a distanza dai due giocatori. Prima il centrale nerazzurro ha spiegato che Juan Jesus avrebbe frainteso il senso delle sue parole, dopodiché il brasiliano del Napoli ha chiarito quanto sentito attraverso un chiaro e diretto messaggio pubblicato su Instagram. Ancora Acerbi, infine, ha ribadito ai dirigenti dell’Inter che lui non si è mai macchiato di razzismo.

Le indagini faranno il loro corso, con la Procura Federale già a lavoro in tal senso. Per Juan Jesus, intanto, sono arrivati tantissimi attestati di stima e solidarietà da tutto il mondo del calcio e non solo. Anche i tifosi del Napoli, come sempre, si sono dimostrati di una estrema sensibilità sul tema, mostrando la propria vicinanza al calciatore azzurro, con migliaia di messaggi sui social. E non è finita qui. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, i supporters azzurri starebbero pensando di presentarsi allo stadio con migliaia di maschere raffiguranti il volto di Juan Jesus in occasione del match con l’Atalanta in programma sabato 30 marzo.

Iniziativa dei tifosi del Napoli dopo il caso di razzismo tra Acerbi e Juan Jesus, arriva l’attacco social di Tancredi Palmeri

Un’iniziativa lodevole, anche se non tutti la pensano così. È il caso del giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, che su X scrive un messaggio decisamente negativo nei confronti dei napoletani e della pacifica protesta che potrebbero intraprendere.

“Mio Dio no fermateli e spiegategli che ci renderebbe ridicoli agli occhi del mondo. Sospetto di capire da chi arriva una idea del genere”.

Questo il capzioso messaggio scritto sui social dal giornalista, che ovviamente ha attirato le ire di tantissimi tifosi del Napoli.

Mio Dio no fermateli e spiegategli che ci renderebbe ridicoli agli occhi del mondo.

Sospetto di capire da chi arriva una idea del genere https://t.co/EL85IJZdKr — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 20, 2024

Il precedente in favore di Koulibaly

Tra l’altro si tratta di una protesta che già una volta ha visto protagonisti i tifosi del Napoli. Nella stagione 2018/19, ancora dopo un Inter-Napoli, i tifosi azzurri si schierarono di fianco a Kalidou Koulibaly, bersagliato da cori e versi razzisti da parte dei tifosi nerazzurri a San Siro. Gara che terminò anch’essa tra le polemiche perché l’arbitro – nonostante il disagio del centrale senegalese – non interruppe la gara.

I tifosi napoletani, così, per far sentire la propria vicinanza a Koulibaly, si presentarono allo stadio nella gara successiva con migliaia di foto raffiguranti il volto del calciatore azzurro. Una protesta che fu ben accolta da tutto il mondo sportivo e che mise ancora una volta in luce quanto il razzismo sia qualcosa che non appartiene alla città di Napoli e ai napoletani. Discorso, a quanto pare, non compreso da tutti.